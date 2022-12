Sportler sind zu Gast beim Wangener GOL-Stammtisch

Beim jüngsten Stammtisch der Grün-Offenen Liste (GOL) Wangen hat es Einblicke in Wangens Sportlandschaft gegeben. Passend zum Thema „Der Sportverband Wangen stellt sich vor“ fand die Veranstaltung im Clubheim des SV Deuchelried statt, wie die GOL mitteilt. Angesprochen wurde auch die Belegung der städtischen Sportstätten.

Die beiden Sportverband-Vorstände, Silvio Krezdorn (kommissarisch) und Nico Albrecht, präzisierten laut Pressemitteilung die Rollenverteilung: Die Sportvereine der Stadt Wangen sowie die Sportvereine der Ortschaften bilden den Sportverband Wangen. In allen relevanten Fragen des Sports wird der Sportverband als Vertretung der Vereine in der Regel um eine Stellungnahme gebeten.

Aktuell werden 40 Wangener Vereine vertreten, mit rund 16.000 Mitgliedern und davon etwa 5.000 Jugendlichen. Zu den vertreten Vereinen gehören dabei ehrenamtlich getragene Kleinstvereine in Nischensportarten genauso wie große Mehrspartenvereinen, die mit professioneller Leitung und kommerzieller Geschäftstätigkeit auftreten.

Im März 1924 als „Stadtverband für Leibesübungen“ gegründet, war der Verband von Anbeginn an für die Verteilung von Sportfördermitteln zuständig. Die Kriterien der Vergabe waren anfänglich an Leistungen und Wettkampfresultaten orientiert, jedoch wird in jüngerer Zeit mehr Wert gelegt auf die Kinder- und Jugendförderung des jeweiligen Sportvereins. Im vergangenen Jahr wurden mit viel Einsatz neue Sportförderrichtlinien erarbeitet, wie immer zusammen mit der Stadtverwaltung, teilt die GOL mit.

Eine „Dauerbaustelle“ des Sportverbandes sei, so heißt es in der Pressemitteilung weiter, in Absprache mit der Stadt die Belegung der städtischen Sportstätten zu organisieren. Allen Anwesenden sei schnell klar geworden, wie schwierig eine „faire“ Lösung zu finden sei und wie groß der Druck angesichts der fehlenden Hallenkapazitäten. In der angeregten Diskussion ging es auch um Hallenbad und Eislaufbahn.

Für die Ortschaften waren stellvertretend Vertreterinnen der Abteilung Kinderturnen des TSV Leupolz anwesend und berichteten von ihren Erfahrungen während der Corona-Phase sowie anstehenden Herausforderungen. „Unser größter Wunsch ist, dass die Halle offenbleibt“, wird Vereinsvorsitzende Alexandra Mergenthaler in der Pressemitteilung zitiert.