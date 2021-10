Spielwaren Rupp übergibt hochwertiges Spielepaket

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die verlässliche Grundschule der Berger Höhe Schule Wangen hat am Wettbewerb „Spielen macht Schule, auch am Nachmittag“ teilgenommen und zählt zu den glücklichen Gewinnern eines hochwertigen Spielepakets, das in Kooperation mit Vedes + Spielzeugring verlost wurde. Am Montag den 25.10. 2021 war es dann endlich soweit und eine kleine „Delegation“ der Betreuungskinder machte sich auf den Weg zum Spielwaren Rupp, der die Spielepatenschaft übernommen hatte und die Spiele den staunenden Kindern übergab. Die Kinder durften Spiele, die sie kennen, erklären und machten sich anschließend, freudestrahlend und vollbepackt wieder auf den Weg in Richtung Berger Höhe Schule. Foto: Verlässl. Grundschule BHS