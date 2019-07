Spielfreude und jugendliche Begeisterung

Nur zwei Proben und neue Mitglieder in der Jugend Big Band: Bandleader Stefan Sigg kam am Sonntagmorgen bei der Matinee im Biergraten des „Schwarzen Hasen“ in Beutelsau manchmal ins Schwitzen. Professionelle Arrangements erfordern professionelles Niveau und das muss man der Band bescheinigen: sie waren allem gewachsen, was ihnen Stefan Sigg vorgelegt hatte und verfeinerten das Ganze mit Spielfreude und jugendlicher Begeisterung.

Die stilistische Spannbreite der Band erstaunt: schlanker, klassischer Swing, fetter, moderner Big-Band-Sound, langsame Balladen und funkige Stücke, Rock, Pop und auch Experimentelles gehörten wie selbstverständlich dazu. Die Vielfalt an sich ist bereits ein Qualitätsmerkmal, denn die verschiedenen Stilrichtungen erfordern viel Fingerspitzengefühl. Nicht nur beim Ensemble insgesamt, sondern auch bei den Soli, die genau passen müssen.

Noch ist die Jugend Big Band ein reiner „Männerhaufen“. Farbtupfer war Sängerin Katharina Bilgeri, optisch wie auch musikalisch. Ihre Stimme verschaffte sich Raum, druckvoll, schwungvoll und präzise. Auch sie passte sich den Stilrichtungen an: galant, fröhlich swingend etwa in „The Lady is a Tramp“, „Fly me to the moon“ oder „All of me“, aber auch hart und geradlinig in Stevie Wonders „Supersticious“ oder „I feel good“ von James Brown.

An der Grenze zur modernen Musik bewegte sich „Packed like Sardines in a crushed tinbox“ mit Clusterbildungen, komplexer rhythmischer Struktur und einer eingängigen Basslinie. In „Ballad for a friend“ oder „God bless the child“ fächerte die Band ihren Klang breit und farbig auf, um ihn dann bei „Afro Blues“ oder „Supersticious“ zu harten Akzenten oder messerscharfen Bläser-Riffs zusammenzufassen. „April in Paris“ verlieh ein butterweicher, sanft vibrierender Saxophon-Satz besonderen Glanz.

Der Querschnitt durch die Jazz-Geschichte, vom Klassiker bis zum Außenseiter, von den 30er-Jahren bis in die 2000er begeisterte, Können, Ausdruck und Spielfreude hielten die Zuhörer in Atem bis zur zweiten Zugabe, „Go back home“ von Don Ellis, einem unkonventionellen Stück mit vielen „Wow-Effekten“, bei denen die Band nochmals aus dem vollen schöpfen konnte.

Um die Zukunft des Jazz und der Big Band muss man sich keine Sorgen machen – es sind genügend junge Talente vorhanden, die sich von diesem Musikstil und dieser Art, Musik zu machen begeistern lassen. Und diese Talente haben in der Jugend Big Band zusammengefunden.