Spezialist für Arbeitswelten sagt: Firmen müssen Führungsstil ändern

Über 900 Schüler aus einem Umkreis von 40 Kilometern kommen am 15. November nach Wangen zu einer der größten Berufsinformationsveranstaltungen der Region. Den Eröffnungsvortrag hält Christian Eineder vom Rotary Club Wangen-Isny-Leutkirch. Der Spezialist für Arbeitswelten spricht im Interview mit der „Schwäbischen Zeitung“ über die Jobs der Zukunft und was Schüler unbedingt beherrschen sollten.

Berufsinformation klingt irgendwie trocken. Was ist das Ziel der Veranstaltung?

Wir möchten die Schüler für ihre berufliche Zukunft begeistern. Sie sollen verstehen, was Firmen in Zukunft beschäftigt und wie sich die Arbeitswelt aktuell verändert. Bei unserer Veranstaltung können sie herausfinden: Welcher Typ von Arbeitgeber und welche Art von Beruf passt zu mir? Und das ist alles andere als trocken. Das ist richtig spannend.

Ist das eine Art Ausbildungsbörse?

Nein. Bei uns sind zahlreiche Berufsvertreter aus dem echten Leben zu Gast. Die sprechen mit den Schülern auf Augenhöhe über ihre Jobs. Es geht darum, mit echten Menschen über den Weg in die Berufswelt zu sprechen. Weil man ein gutes Gefühl für seine eigene Zukunft nicht googlen kann.

Schlosser bleibt Schlosser. Oder verändert sich die Arbeitswelt derzeit so stark?

Sie verändert sich definitiv. Vor allem der Führungsstil muss sich ändern in Firmen, die zukunftsfähig bleiben wollen. Schon heute können 80 Prozent der Unternehmen offene Stellen nicht besetzen. Die Lösungen lauten hier Automatisierung und digitale Transformation. Betriebe mit veralteter Führungskultur scheitern häufig daran.

Klingt erschreckend. Was sollte man als Arbeitnehmer unbedingt beherrschen in der Zukunft?

Zwei Dinge: empathische Kommunikationsfähigkeit und ein großes Maß an Eigenständigkeit. Der Rest ist Ausbildung.

Und wie finden Schüler da die richtige?

In dem sie sich fragen: Was berührt mich? Ist es eher Elektrik oder sind es die Menschen? Was begeistert mich – auch auf Dauer? Schließlich dauert ein Arbeitstag acht Stunden…

In wieweit haben die Eltern noch Einfluss auf ihre Kinder?

Mehr als sie denken. Aber an anderer Stelle, als sie glauben. In Zukunft wird es wichtig sein, dass Kinder mutig ihre Ideen mitteilen und sie auf Augenhöhe diskutieren können. Eltern helfen ihren Kindern, wenn sie ihnen beibringen, sich einzubringen, Altbewährtes zu hinterfragen und im Team innovativere Lösungen hervorzubringen. Das ist zwar anstrengend, aber es macht Spaß, wenn es das Umfeld zulässt.

Woran erkennt man ein Unternehmen, das auch in Zukunft erfolgreich sein wird?

Am Umgang mit den Mitarbeitern. Erfolgreich werden die sein, deren Kultur von einem positiven Menschenbild geprägt ist, wo Gleichstellung und Vielfalt gefördert wird. Heißt konkret: Haben dort wirklich alle Menschen wirklich die gleichen Chancen? Arbeiten Jung und Alt auf Augenhöhe zusammen, so dass alle ihre individuellen Stärken einbringen können?

Die Zeiten in denen alte, graue Männer jungen Leuten exakt sagen, was sie zu tun und zu lassen haben, sind vorbei.

Lebt man ein Mentoring Leadership, dass allen hilft, ihre Leistung bestmöglich weiterzuentwickeln? Die Zeiten in denen alte, graue Männer jungen Leuten exakt sagen, was sie zu tun und zu lassen haben, sind vorbei. Dafür ist die Arbeitswelt zu schnelllebig und komplex geworden.

Die heranwachsende Generation gilt als aufmüpfig und faul. Können Sie das bestätigen?

Nein, überhaupt nicht. Die Generation Z ist sehr schnell im Finden von Lösungen, insbesondere wenn es um die Digitalisierung geht. Sie gehen einfach anders ran, und wollen, dass ihre Ideen gehört werden. Verantwortung übernehmen wollen auch die Mitarbeiter der Generation Y immer seltener, aber selbstbestimmt arbeiten – das wollen alle. Das ist eigentlich etwas Gutes. Für den Mitarbeiter und für die Firma, wenn sie das zu nutzen weiß.

Was raten Sie den Schülern bei der Berufsinformation?

Geht los. Seid mutig. Gestaltet Eure Zukunft. Sprecht mit vielen Berufsvertretern auch außerhalb der Interessen, um herauszufinden, was Euch begeistern könnte. Und fragt: Wie sieht der Alltag aus? Was gefällt ihnen besonders gut daran? Was stört sie bis heute? Und dann frag‘ Dich: Berührt mich das und kann ich mir vorstellen, einen Großteil meiner Zeit damit zu verbringen.

Was ist Ihr Aufgabe bei der Veranstaltung?

Ich halte den Eröffnungsvortrag zum Thema „Arbeit der Zukunft: Wo liegen meine Chancen?“. Und ich stehe am Kiosk mit dem Titel „Challenge deine Zukunft“ parat, um Ideen zu hinterfragen und Wege zum Ziel zu diskutieren, aber auch für ratlose Schüler, die noch gar nicht wissen, wo es hingehen soll.