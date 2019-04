Sperrung der Lindauer Straße in Wangen steht bevor

Bahnelektrifizierung: Streckensperrung, Schienenersatzverkehr, Schnellbusse:

Sperrung Aichstetten – Hergatz von 11. April bis 15. September

Der gesamte Abschnitt ist bis

15. September gesperrt, wie die Deutsche Bahn mitteilt. Züge aus Richtung Memmingen fahren bis Aichstetten und werden zwischen Aichstetten und Lindau, beziehungsweise Hergatz, durch Busse im Schienenersatzverkehr (SEV) ersetzt. Schnellbusse fahren zwischen Aichstetten und Lindau über die Autobahn und halten unterwegs nur in Leutkirch und Wangen. Daneben fahren weitere SEV-Busse zwischen Aichstetten und Hergatz, die in Leutkirch, Kißlegg und Wangen halten. Diese Busse haben laut Bahn in Hergatz Anschluss an die Züge, die auf der Strecke Kempten – Lindau planmäßig fahren.

Mitnahme von

Fahrrädern in Radbussen

Vom 1. Mai bis 15. September werden die Schnellbusse (Aichstetten Richtung Lindau um 9.23, 11.23, 13.23, 15.23 und 17.25 Uhr sowie in umgekehrter Richtung um 9.06, 11.06, 13.06, 15.06, 17.06 und 19.06 Uhr von einem Fahrzeug für Fahrradtransporte begleitet. In diesem Zeitraum verkehren die Radbusse an jedem Wochenende, den Feiertagen sowie in den Pfingst- und Sommerferien zusätzlich von Montag bis Freitag. An einigen Wochenenden im August und September finden noch Restarbeiten an der Oberleitung zwischen Memmingen und Aichstetten statt. An diesen Tagen fahren die SEV-Busse von/bis Memmingen.

Sperrung Kißlegg – Hergatz

von 16. September bis 6. Oktober

Zwischen 16. September und 6. Oktober beschränken sich laut Bahn die Bauarbeiten drei Wochen lang auf den Abschnitt Kißlegg – Hergatz, der damit in diesem Zeitraum gesperrt bleibt. Zwischen Memmingen und Kißlegg verkehren dann wieder alle Züge, zwischen Kißlegg und Lindau fahren nur einzelne Züge, die ausfallenden Züge werden durch Busse ersetzt. Die SEV-Busse halten jeweils an den Bahnhöfen, sie sind laut Bahn nur eingeschränkt barrierefrei.

Fernverkehr wird über

Kempten umgeleitet

Im Fernverkehr fahren EC-Züge zwischen München und Zürich über Kempten statt über Memmingen. Vom 10. bis 29. April, am Wochenende 17. bis 19. Mai sowie vom 22. Juli bis 8. September fallen die EC-Züge zwischen München und Lindau aus. Alternativ besteht die Möglichkeit, IC-Busse zwischen München und Zürich zu nutzen, wie die Bahn mitteilt.

Ansonsten laufen zwischen Hergatz und Lindau der Zugverkehr und die Bauarbeiten an Brücken und Weichen weitgehend parallel. Sperrungen mit Schienenersatzverkehr gibt es vom 10. bis 29. April, vom 17. bis 19. Mai, vom 26. bis 29. Juli und vom 23. bis 26. August.

Alle Fahrplanänderungen sowie Hinweise zu den SEV-Haltestellen finden Fahrgäste im Internet unter https://bauinfos.deutschebahn.com/baden-w.

Änderungen sind in der Online-Fahrplanauskunft der Bahn berücksichtigt. (sz)