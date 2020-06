Spende für Kita St. Maria in Ratzenried geht in Spielsachen

Wie jedes Jahr hat der Narrenverein Ratzemaus am Gumpigen Donnerstag den Kindergarten Ratzenried aufgesucht. Bei leckeren Brezeln und bunten Fasnetstreiben überbrachten die Narren laut Pressebericht eine Spende ihres Vereins in Höhe von 400 Euro an die soziale Einrichtung. Dies nimmt die Kindertagesstätte St. Maria in Ratzenried zum Anlass, sich bei den Spendern zu bedanken. Von der Zuwendung konnten man für die drei Gruppen im Kindergarten sowie die Krippe neue Spielsachen kaufen.