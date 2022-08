SPD-Ortsverein Wangen stellt Ansprechpartner für queere Themen

Der SPD-Ortsverein Wangen hat bei seinem Stammtisch jüngst die aktuelle Kitabeitragserhöhung aufgegriffen und diskutiert. Wie der Verein weiter mitteilt, will sich der Vorstand nun auch beim Kreisvorstand der Jusos Ravensburg engagieren. Mit Michael Shields stellt er außerdem einen Ansprechpartner für queere Themen.

Kita-Beiträge sind Thema

Die 13 Stimmen der SPD- und GOL-Fraktionen im Gemeinderat reichten bei der entsprechenden Gemeinderatssitzung jüngst nicht aus, um eine Erhöhung des Wangener Kita-Beitrages abzuwenden. Alwin Burth, Fraktionschef der SPD-Fraktion im Gemeinderat, informierte den Ortsverein über die Gemeinderatsdiskussion und bekräftigte die Forderung, kostenlose Kitabetreuung auch in Wangen zu ermöglichen. Für Matthias Hermann, der neue Co-Vorsitzende des Ortsvereins, sendet die Kommune nach der besonders für junge Familien herausfordernden Coronazeit, „das falsche Signal“.

Franziska Schließer, ebenfalls kürzlich gewählte Co-Vorsitzende, teilt mit: „Die Kitagebühren sorgen außerdem dafür, dass viele junge Mütter und Väter, die eigentlich gerne in den Beruf zurückkehren würden, aus Kostengründen die Kinderbetreuung selbst übernehmen.“ Ein Absenkung oder Abschaffung, so argumentiert sie weiter, würde es insbesondere alleinerziehenden Müttern finanziell erleichtern Beruf und Familie zu vereinbaren. Aus Sicht der Vorsitzenden sollten bayerische Kommunen ein Vorbild sein, in denen es kostenfreie Angebote gebe.

Vorstandsmitglieder auch bei Kreis-Jusos aktiv

Mit seinem neuen Engagement im Kreisvorstand der Jungsozialisten („Jusos“) Ravensburg hofft der Wangener SPD-Vorstand, soziale Themen auch überregional und besonders bei jungen Menschen zu platzieren. Auf der Juso-Hauptversammlung sind Michael Shields zum Kassierer und Franziska Schließer zur Beisitzerin gewählt worden.

Schließer freut sich, dass der Juso-Kreisverband Ravensburg nun einer von drei Modellkreisverbänden ist, der Aktionen plant, junge Frauen anzusprechen, sich politisch einzubringen. „Ich finde, gerade junge Frauen sollten sich viel mehr vernetzen und sich so gegenseitig beruflich wie privat unterstützen. Dafür können auch politische Parteien eine Basis schaffen und dafür engagiere ich mich“, so Schießer.

Ansprechpartner für queere Themen ist Shields

Michael Shields, frisch gewählter Kassierer des Juso-Kreisverbands ist außerdem Mitglied von SPDqueer Baden-Württemberg – der SPD-Arbeitsgemeinschaft für Akzeptanz und Gleichstellung. Shields bietet im Kreis Ravensburg und im Westallgäu allen Menschen politischen, sozialen und gesellschaftlichen Austausch zu queeren Themen an.

Die Stammtischrunden soll es künftig regelmäßig geben. Weitere Infos zum SPD-Ortsverein Wangen gibt es auf dessen Website www.spd-wangen.de und auf seinen Instagram- und Facebook-Kanälen.