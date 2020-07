Sparschwein mit Trinkgeld gestohlen

Ein Unbekannter hat am Mittwoch gegen 8.40 Uhr bei einem Einzelhändler in der Gegenbaurstraße in Wangen das neben der Kasse stehende Sparschwein für Trinkgelder gestohlen.

Die Ladenbesitzerin konnte die Tat laut Pressemitteilung der Polizei zwar beobachten, bis sie jedoch reagieren konnte, war der Dieb mit dem rosafarbenen Schwein schon in unbekannte Richtung verschwunden. Der ungepflegte, kräftige Täter war etwa 50 Jahre alt, nicht sehr groß, dunkel gekleidet und hatte dunkelbraunes Haar. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wangen zu melden (Telefon 07522/9840).