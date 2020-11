Sparkasse macht Schüler und Lehrer fit für die neuen Medien

Mehr als 300 Schüler und Pädagogen vom Rupert-Neß-Gymnasium in Wangen, Bildungszentrum St. Konrad in Ravensburg und dem Albert-Einstein-Gymnasium in Ravensburg haben mit Hilfe der Kreissparkasse Ravensburg den sicheren Umgang mit Neuen Medien gelernt.

Kim Beck referierte laut einer Pressemitteilung der Kreissparkasse vor den Schülern zu Themen wie Cybermobbing, Sexting, Kostenfallen und Selbstdarstellung im Netz, Influencer sowie Datenschutz in den sozialen Medien. Obwohl die Vorträge in diesem Jahr coronabedingt online stattfanden, waren sie interaktiv und genauso abwechslungsreich wie in den Vorjahren, heißt es weiter. Über WhatsApp, Instagram, Snapchat und Co. sind Schüler ständig mit Freunden in Kontakt und dank Smartphones bleiben sie auch unterwegs stets auf dem neuesten Stand. Doch der richtige Umgang mit digitalen Medien will gelernt sein – denn Privatsphäre und Datenschutz rücken insbesondere bei jungen Nutzern häufig in den Hintergrund. Grund für die Kreissparkasse Ravensburg mit Spezialisten für Medienkompetenz, um sowohl Jugendliche, als auch Lehrer für neue Medien fit zu machen. Seit 2013 bietet die Kreissparkasse Ravensburg jährlich den Schulen, die mit der Kreissparkasse eine Bildungspartnerschaft geschlossen haben, kostenlose Seminare zur Medienkompetenz für ihre Schüler an.