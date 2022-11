Sozialträger Vinzenz von Paul feiert 25. Geburtstag

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

1997 hat alles angefangen, mit vier Einrichtungen für Senioren und Hörgeschädigte in Schwäbisch Gmünd, Leutkirch und Wangen – aber der vinzentinische Leitsatz „Liebe sei Tat!“ ist weit älter. Ursprung der gemeinnützigen Vinzenz von Paul GmbH ist der Orden der Barmherzigen Schwestern vom heiligen Vinzenz in Schwäbisch Gmünd. Inzwischen sind aus vier Einrichtungen 50 im Süden Deutschlands geworden. Und aus 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mehr als 2500.

Aber wofür steht das Sozialunternehmen in der Gegenwart und wie sieht es die Zukunft? „Wenn ich es in einem Wort zusammenfassen müsste, würde ich sagen: Verlässlichkeit“, so Jörg Allgayer, der als Geschäftsführer genauso lange im Amt ist wie die gGmbH existiert. Seit damals hat sich viel verändert, bestimmte Werte, seien aber universell gültig: „Am Ende sind es Barmherzigkeit, Hochachtung und Respekt für alle Beteiligten: zu pflegende Menschen, Mitarbeiter und Partner.“ Und der stellvertretende Geschäftsführer, Roy Hummel, ergänzt: „Auch die weiteren vinzentinischen Werte Verantwortung und Wahrhaftigkeit sind für uns konstante Leitplanken.“

Wobei der Roy auch negative Tendenzen sieht. „In unserer Branche herrschen Überregulierung und Bürokratie.“ Und der akute Personalmangel sei die zentrale Herausforderung. „Es ist unsere Aufgabe als Sozialträger, die Dinge zu bewegen, die wir bewegen können und kreativ zu sein. Der vinzentinische Leitspruch verlangt hochgekrempelte Ärmel und einen realistischen Blick auf die Gegebenheiten.“ Und Jörg Allgayer ergänzt: „Ich glaube, wir müssen uns als Gesellschaft ehrlich machen und anerkennen, dass wir auch in Zukunft nicht ausreichend Pflegefachkräfte gewinnen können. Wir werden mehr angelernte Kräfte mit kürzerer Ausbildung haben. Es wird darum gehen, Personal unterschiedlicher Qualifikation besser einzusetzen.“

Das enorme Wachstum der Vinzenz von Paul gGmbH der vergangenen 25 Jahre erklärt die Geschäftsleitung nicht mit dem eigenen Wunsch, größer zu werden, sondern mit Cluster-Bildung: „Als wir in Wangen und Leutkirch aktiv waren, kam die Kommune von Argenbühl auf uns zu und wir haben gemeinsam etwas Neues geschaffen“, erklärt Jörg Allgayer. So hätten sich die Standorte und Angebote Stück für Stück ausgedehnt – bis zur Zahl 50 von heute: von der Tagespflege, über ambulante Dienste bis hin zur klassischen stationären Einrichtung.