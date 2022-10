Southstance spendet 491 Euro an Stiftung Valentina

Der Wangener Verein Southstance hat kürzlich der Stiftung Valentina ein Spende übergeben. Die Stiftung mit Sitz in Wangen unterstützt schwerstkranke Kinder in ihrer letzten Lebenszeit.

Der im Frühjahr gegründete Verein Southstance organisiert Autotreffen und übergab, so teilt er mit, nun einen Spendencheck über 491 Euro. Die Summe kam demnach im September beim ersten großen Autotreffen des Vereins auf dem Gelände der Brauerei Farny in Dürren zusammen. Sie stammen aus den Einfahrtsgelder der 120 Autos und dem Erlös verkaufter Getränke. Unterstützt wurde das Treffen vom Förderverein THW und vom Café Walfisch in Wangen. Dominic Hartinger (von links) und Alexander Löwe vom Verein Southstance übergeben den Spendencheck an den Vorsitzenden der Stiftung Valentina, Kurt Peter.