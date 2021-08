Sommerzauber-Wochen in Wangen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Es gibt wieder die Sommerzauber-Wochen“ verkündeten die Erzieherinnen vom Kindergarten & Familienzentrum St. Antonius und die Freude bei den Kindern war riesengroß.

„Juhu, dann machen wir wieder tolle Sachen. Au ja ich freu mich drauf!“ Ja, die Erinnerungen der Kinder an die Sommerzauber-Wochen vom letzten Jahr waren noch sehr lebendig. Deshalb wurde das Programm auch in diesem Jahr eingeplant. In den letzten zwei Wochen vor den Sommerferien fanden wieder täglich tolle Aktionen statt. Die Kinder durften mit ihren Badesachen kommen, am Wasserspieltisch spielen und planschen. Außerdem standen noch Kinderschminken, Würstchen grillen, tanzen, basteln, Eis essen und Ausflug machen auf dem Programm und bereicherten diese Wochen. Und zum Abschluss fand als Höhepunkt ein Kaspertheater statt. „Wir wollen den Kindern einfach unvergessliche Momente schenken und sie mit vielen Highlights in die Ferien schicken“ sagte die Kindergartenleitung Isabell Bitschnau zu der Idee der Sommerzauber-Wochen des Kindergarten & Familienzentrums St. Antonius.