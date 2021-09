Sommerfreizeit auf der SGN Hütte

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Radtour, Wetterglück, Hüttenzauber, Kletterpark, Aquaria, Wanderung, Schlafmangel, Lagerfeuer, Kameradschaft, Hütten-Rallye, Corona Testung, Filmabend, Basteln, Geburtstagspartys, gemeinsam Kochen-Essen-Spülen, Ja, es war viel geboten bei der Ferienfreizeit, welche die SG Niederwangen unter Leitung der Jugendsprecherin Maxima Frei ausgeschrieben hatte. Endlich konnten die Kids das unternehmen, was über Monate nicht möglich war und eine Woche lang gemeinsam Spaß haben.

Es war spannend, anstrengend, cool, klasse, aufregend, vielseitig, interessant, kameradschaftlich und noch ganz vieles mehr. In den fünf Tagen hatte das 10-köpfige Küchen- und Betreuerteam alle Hände voll zu tun, um den 19 Kids im Alter von 6 - 13Jahren eine Sommerfreizeit der besonderen Art zu bieten. Am Montag, 23.08. ging es nach dem Verladen des Gepäcks in den Vereinsbus und Anhänger mit dem Fahrrad von Niederwangen zur Schwand Hütte nach Riefensberg. Die 40 km lange Strecke meisterten die Teilnehmer mit Bravour und wer die Anstiege kennt, weiß um die Leistung der jungen Teilnehmer. Nach der Stärkung mit leckerem selbstgebackenem Kuchen galt es im nahegelegenen Wald das nötige Kleinholz für´s tägliche Lagerfeuer zu holen. Das Badeerlebnis am darauffolgenden Tag im Aquaria mit der Wanderung nach Steibis und zurück war großartig. Selbstgebackenes Brot, Grillen mit leckeren Salaten sorgten für das leibliche Wohl. Am Mittwoch war Hüttentag. Inklusionsspiele, Olympia mit viel Bewegung und Basteln von Freundschaftsbändern sorgten für ein spannendes Tagesprogramm. Alle freuten sich schon tags darauf auf die Tour zu Haubers Klettergarten am Imberg. Die jeweils knapp einstündige Wanderung dorthin wurde gerne in Kauf genommen. Bei der 3-stündigen Kletterei wurden auch die schwierigsten Kletterstellen gemeistert. Toll zu sehen war, wie die etwas Älteren den Jüngeren halfen und so der Teamgeist großartig gefördert wurde.

Direkt nach der Rückkehr zur Hütte startete die Geburtstagsparty für drei Geburtstage während der Freizeit. Abends sorgte das Küchenteam nochmals für die nötige Stärkung, um dann den letzten Abend mit Spielen zu erleben. Manch einer bekam nasse Füße und noch etwas mehr ab. Egal, der Spaß war riesig und an diesem Abend war auch erst nach 22 Uhr Bettruhe festgelegt. Annika Theobold und Lena Kremsler hatten mit der SGN Langlaufjugend ein ganz spezielles Abschiedsgeschenk für den FSJ´ler Tadeus Pindl gebastelt und überreichten dies mit ganz viel Lob und Applaus.