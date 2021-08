Sommerferienprogramm für Kinder in der Stadtbücherei

Auch in diesem Jahr bietet die Stadtbücherei wieder ein vielfältiges Programm für Kinder in den Sommerferien an. Am Dienstag, 10. August, um 10 Uhr, wird im Lichtspielhaus Sohler der Film „Max und die wilde 7“. In der Kinderbuchverfilmung schließt der neunjährige Max Freundschaft mit ein paar Senioren, die ihm dabei helfen, einen Einbrecher zu fassen. Die Veranstaltung ist für Kinder ab sechs Jahren konzipiert. Treffpunkt ist laut Pressemitteilung direkt am Kino. Der Film dauert 90 Minuten. Der Eintritt kostet drei Euro.

Das faro-Theater aus Bad Waldsee ist am Dienstag, 17. August, um 10 Uhr, zu Besuch in der Stadtbücherei. Zu erleben gibt es das Stück „Ich glaub mich küsst ein Schwein“ über eine ungewöhnliche Freundschaft zwischen dem Schwein Bella Rosa und Königin Josephina. Das Theater dauert 50 Minuten, der Eintritt kostet zwei Euro.

Am Dienstag, 24. August, um 10 Uhr, ist das Hutmuseum Lindenberg mit dem Hutkoffer zu Gast im Kornhaus. Gemeinsam mit der Museumpädagogin Larissa Düchting werden zahlreiche interessante Objekte entdeckt und allerhand Wissenswertes über Hüte und das Hutmuseum gelernt. Zum Schluss darf sich laut Pressemitteilung jeder seinen eigenen Jägerhut basteln. Der´Workshop dauert 90 Minuten und ist auf 20 Kinder begrenzt. Der Eintritt kostet zwei EuroIm zweiten Workshop der Sommerferien dreht sich alles um Spiele.

Am Dienstag, 31. August, geht es bereits um 9.30 Uhr los. Beim Spielevormittag stehen neue Brettspiele, das gemeinsame Spielen und die Playstation 4 im Vordergrund. Die Veranstaltung dauert 90 Minuten und ist auf 16 Kinder begrenzt. Der Eintritt kostet zwei Euro.

Zum Abschluss der Sommerferien gibt es am Dienstag, 7. September, um 10 Uhr ein Clowntheater für die Kleinsten. Zu Gast in der Stadtbücherei ist Berenike Felger mit dem Stück „Können wir wunschlos glücklich sein?“. Camilla ist als Pfandfinderin mit Kompass, Fernglas und einem guten Vesper im Rucksack unterwegs. Mit dabei ist auch Freund Fritz. Der professionelle Berufsräuber versucht, das Lachen der Kinder zu klauen. Das Theater dauert 45 Minuten und ist für Kinder ab drei Jahren. Der Eintritt kostet zwei Euro.