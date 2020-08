Sommerabendkonzerten im Spitalhof

Musikfreunde können sich auf drei Sommerabendkonzert im Spitalhof in Wangen im August freuen, heißt es vom Gästeamt. Zu hören sein werden der Männerchor Röthenbach (13. August), Blasmusik Grenzenlos (20. August) und die Musikkapelle Niederwangen (27. August). Beginn ist jeweils um 19 Uhr.

Die Konzertabende würden in Zusammenarbeit mit der Gaststätte „Ratsstüble“ angeboten, die im Spitalhof in diesem Jahr einen Biergarten einrichten durfte.

Da die Anzahl der Sitzplätze begrenzt ist, müsse für das jeweilige Konzert im Vorfeld bis spätestens 17 Uhr am Veranstaltungstag eine Eintrittskarte im Gästeamt abgeholt werden. Der Eintritt ist frei. Mit dem Erwerb der Eintrittskarte würden die Daten der Besucher Corona-Verordnungskonform erfasst und am Veranstaltungsabend mit den Besuchern abgeglichen. Auf die Corona-Hygieneregeln wird hingewiesen und um Einhaltung gebeten.

Viele hätten bedauert, dass die Sommerabendkonzerte an der Eselmühle in diesem Jahr nicht stattfinden können, heißt es vom Gästeamt. „Es ist einfach nicht möglich, die Abstandsregeln und Hygienevorschriften an diesem Platz mit den vielen Besuchern zu gewährleisten“, so Gästeamtsleiterin Belinda Unger.

Nachdem das Kultur- und Sportamt ein Konzert im Spitalhof veranstaltet hatte, habe sich das Gästeamt-Team gedacht, dass es die Möglichkeit gebe, zumindest einige wenige Konzerte im Innenhof des Gästeamtes zu veranstalten. Natürlich gingen keine Musikkapelle in voller Besetzung, aber kleinere Formationen passen.