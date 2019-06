Sommerabendkonzerte an der Eselmühle starten wieder

Die Sommerabendkonzerte bieten Musik und ein gemütlichen Beisammensein an sommerlichen Abenden ein. Wie dei Stadtverwaltung mitteilt, werden die Konzerte am Donnerstag, 6. Juni, um 20 Uhr mit der Musikkapelle Leupolz an der historischen Stadtmauer bei der Eselmühle eröffnet. Für musikalische Unterhaltung sorgen von Juni bis Ende August die Musikkapellen aus Wangen, den Ortschaften und dem nahen Umland jeden Donnerstagabend um 20 Uhr mit einer bunten Mischung an ausgewählten Stücken. Insgesamt werden es bis zum 29. August 13 Konzerte sein. Der Eintritt ist frei. Die Konzerte finden nur bei trockener Witterung statt. Ein Flyer mit einer Übersicht über alle Sommerabendkonzerte ist im Gästeamt der Stadt Wangen erhältlich.