Solidarische Landwirtschaft gibt es nun auch in Wangen

Nach fast einem Jahr Vorplanung ist nun von acht Gründungsmitgliedern die Solawi Wangen gegründet worden, teilt der Verein jetzt mit. Dabei bedeute „Solidarische Landwirtschaft“, dass sich die Mitglieder des neuen Wangener Vereins immer für ein Jahr die Betriebskosten ihrer eigenen Gemüsegärtnerei teilen.

Jedes Mitglied könne demnach Anteile der Kosten übernehmen und erhalte dann auch entsprechende Anteile der Ernte.

Durch gemeinschaftliches Wirtschaften werde die Trennung von Produktion, Handel und Verbrauch aufgelöst und das lokal produzierte Gemüse sei somit eher ein Nebenprodukt ohne Marktpreis, heißt es vom Verein. So würde die lokale Versorgung mit Biolebensmitteln gestärkt, die professionell arbeitenden Gärtner und Landwirt fair entlohnt und das Wissen einer boden- und klimaschonenden Produktion und Verarbeitung geteilt.

Zwei Hofstandorte verbinden

Die Gründungsmitglieder Hansjörg Jocham, Mirjam Paehr, Stefan Eschwey, Bärbel und Jörg Endraß, Bianca Oberwallner, Bernhard Schweigl und Martin Siebert wollen mit dem Verein auch zwei Hofstandorte verbinden.

Als eigenständiger landwirtschaftlicher Betrieb erhalte die Solidarische Landwirtschaft ihren Sitz am Thomashof von Familie Jocham in Niederwangen. Dort werde der Verein einen Hektar Fläche für Feingemüse und Gewächshäuser pachten, sowie Räumlichkeiten für Lager und Abholraum. Der Hof von Familie Endraß in Primisweiler werde als Kooperationsbetrieb die Flächen für Feldgemüse und Kartoffeln bereitstellen.

Bieterrunde im November

Nach den Vorstellungen der Gründungsvorstände Bianca Oberwallner, Mirjam Paehr und Martin Siebert, sollen im August und September am Thomashof bereits die ersten Infoveranstaltungen stattfinden.

Für den Oktober ist eine Mitgliederversammlung geplant, wenn der Verein vom Amtsgericht auch offiziell eingetragen sein wird. Mit der obligatorischen Bieterrunde für die Gemüseanteile werde dann im November der Startpunkt für das erste Anbaujahr 2021 festgelegt.