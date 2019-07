So wurde die Wangener Spitalkirche zu einem Ort des inneren Trosts

- 1719 – diese Jahreszahl, die in vergoldeten Zahlen auf dem Chorbogen hervorsticht, steht für die Grundsteinlegung der neuen Spitalkirche zum Heiligen Geist. 300 Jahre Spitalkirche – für den Katholischen Erwachsenen-Bildungsausschuss der Seelsorgeeinheit Wangen ein willkommener Anlass, diesen barocken Kirchenraum der Öffentlichkeit geistlich und historisch zu erschließen. Pfarrer Claus Blessing und Josef Fussenegger führten die Besucher durch den Spitalhof und den Kirchenraum, um diesen als „geistlichen Ort“ erfahrbar zu machen. Mit barocken Orgel-Klängen entführte Kantor Georg Enderwitz die Zuhörer in die überwältigende Klangfülle des Barocks.

„Gott zum Ruhme und den Menschen zur Freude“: Mit diesem Zitat wies Josef Fussenegger auf das Motto und Lebensgefühl der Barockzeit hin. Dies spiegelt sich auch in der Spitalkirche zum Heiligen Geist wider. Die Spitalkirche war und ist baulich dem Spital angeschlossen. Fussenegger wies in einer kurzen historischen Einführung darauf hin, dass es der Stifterfamilie Füg aus Isny ein wesentliches Anliegen war, täglich für sie und ihr Seelenheil eine „Ewige Messe“ zu feiern. Doch nicht nur für sie, sondern insbesondere für die im Spital untergebrachten Hilfsbedürftigen, Alten und Kranken diente die Spitalkirche mit den Szenen der Leidensgeschichte Jesu als Ort der Erbauung und des inneren Trostes. Das Altar- und Raumprogramm folgt einer im Spitalwesen verankerten Tradition, in dem die Motive des Leidens, der Heilung, Rettung und Erlösung im Vordergrund stehen. Eine wesentliche Prägung erfuhr die Spitalkirche in der späten Barockzeit mit dem Aufkommen der Wallfahrt zum „Gefangenen Jesus“. Diese machte wegen des hohen Andrangs der Wallfahrer eine zusätzliche Eingangstür (1749) notwendig.

Die zentrale Mitte einer Kirche bildet der Altar. In der Spitalkirche gibt es gar fünf Altäre, wie Pfarrer Claus Blessing in seinem Vortrag über die Geschichte und geistliche Bedeutung des Altars hervorhob: Der Hochaltar von Hans Zürn d.J., der Anna-Altar, der Egidius-Altar, der Altar vom „Gefangenen Heiland“, und schließlich der Volksaltar. Diese reich verzierten Altäre sind typisch für den Geist des Barocks. Doch, so Pfarrer Blessing: „Mit dem Barock ist die Geschichte des Altars an ihren Höhepunkt, aber auch an ihre Grenzen gekommen.“ In einem historischen Gang durch die Geschichte des Altars erklärte Blessing, wie sich der Typus und die Raumanordnung des Altares immer wieder verändert habe. So gab es zum Beispiel den sogenannten „syrischen und nicht-syrischen Typ“ des Altares. Beim syrischen Typ war der Altar in der Apsis, beim nicht-syrischen in der Mitte des Kirchenraumes zu finden. Der durch das Zweite Vatikanum eingeführte „Volksaltar“, der den „Hochaltar“ ablöste, geht auf ein „römisches Kuriosum“ zurück, nämlich dem, dass der Altar im Petersdom mehr in die Mitte gerückt wurde, in Richtung Westen. So war man näher beim Volk. Zudem gab der Altar den Mitfeiernden Orientierung: Alle wenden sich zu Christus hin, da der Altar ja Christus symbolisiert.

Passend zur wechselreichen Geschichte des Altares spielte Georg Enderwitz Variationen zu dem geistlichen Lied „Beim Letzten Abendmahle.“ Diese wurden schließlich noch ergänzt durch das reiche Bildprogramm der Spitalkirche, das Josef Fussenegger erschloss. Dabei steht das Deckengemälde des Historienmalers Gebhard Fugel mit dem Thema der „Großen Krankenheilung“ im Mittelpunkt. Dieses Bild fügt sich nahtlos in die Thematik des Spitals und der Wallfahrt zum Gefangenen Jesus ein. Zugrunde liegt das Lukaswort: „Als die Sonne unterging, brachten die Leute alle Kranken, die alle möglichen Leiden hatten, zu Jesus. Er legte jedem Kranken die Hände auf und heilte sie alle.“ (Lukas 4,40) Auch in den faszinierenden Bildern auf der Empore kommt immer wieder das Thema von Krankheit, Heil und Erlösung zum Ausdruck.

Pfarrer Blessing beschloss den Abend mit einem Gebet zum Heiligen Geist von Pfarrer Josef Weiger, der von 1911 bis 1913 als Vikar in Wangen und damit auch in der Spitalkirche tätig war.