Umfrage in der Wangener Altstadt: So wollen Passanten im Winter Energie sparen

Die steigenden Energiepreise rücken das Thema Energiesparen immer mehr in den Vordergrund. Doch auch Ziel eines umweltfreundlicheren Lebensstils veranlasst viele dazu, den eigenen Energieverbrauch noch einmal zu überdenken. Schwäbische.de Mitarbeiterin Hannah Hößle hat Passanten in der Wangener Innenstadt gefragt, inwiefern sie Energie sparen und was sie dazu veranlasst.

Dies ist beispielsweise bei Gabriele Heidel (57) aus Wangen der Fall, die sich in letzter Zeit darauf beschränkt, nur noch eine einzige Heizung laufen zu lassen. Zudem achte sie darauf, nicht zu viele elektrische Geräte angeschaltet zu haben, weniger zu duschen und die Lichter ganz auszulassen: „Ich laufe quasi im Dunkeln rum.“

Auch für Kucht Greifenberg (75) waren hauptsächlich die steigenden Preise Anlass dafür, seinen Energieverbrauch zu überdenken, gefolgt von dem Gedanken an die Umwelt. Dennoch gibt der Wangener an, bereits länger Energie zu sparen, beispielsweise, indem er ausschließlich LED nutze und so wenig mit dem Auto fahre wie möglich: Er besitze zwar eines, erledige die meisten Wege jedoch zu Fuß, „das geht hier in Wangen ja“. Überhaupt sei bei ihm „alles technisch“; an seiner Heizung habe er beispielsweise Thermostate angebracht.

Bei Reinhard Harnoß aus Wangen stehen die Kosten ebenfalls im Vordergrund, der Klimaschutz spielt allerdings auch eine Rolle. Um seinen eigenen Stromverbrauch zu reduzieren, achtet der 68-Jährige vor allem darauf, seine Heizungen so weit wie möglich herunterzudrehen.

Lange Unterwäsche gekauft

Der 16-jährigen Emilia Jooss und ihrer Familie liegen dagegen hauptsächlich eine größere Klimafreundlichkeit am Herzen. In ihrer früheren Heimat Stuttgart, wo sie bis zu den Sommerferien wohnten, habe die Familie in erster Linie öffentliche Verkehrsmittel wie Bus oder Bahn genutzt, anstatt mit dem eigenen Auto zu fahren. Hier in Wangen lasse sich vieles zu Fuß erledigen.

Zudem seien überall im Haus Energiesparlampen angebracht. Durch die steigenden Kosten achte die Familie zusätzlich darauf, nicht länger als zehn Minuten und höchstens lauwarm zu duschen und die Heizung möglichst ausgeschaltet zu lassen: „Wir haben uns erst neulich lange Unterwäsche gekauft, damit uns nicht so kalt ist, dass wir heizen müssen.“ Trotzdem spielen die steigenden Kosten eine eher untergeordnete Rolle; im Vordergrund stehe der Ansatz, ein umweltfreundlicheres Leben zu führen: „Wir finden es eigentlich unnötig, so viel Strom zu verbrauchen, das braucht man nicht wirklich.“

Auch bei Brigitte Schlüter (55) aus Wangen bleibt die Heizung vorerst aus, und auch auf den Wäschetrockner wird verzichtet: „Wir versuchen, alles draußen an der Leine zu trocknen, außer der Kochwäsche.“ Die Pumpe am Gartenteich bleibe ebenfalls aus, um Strom zu sparen.

Zudem werde nun ein Kühlschrank weniger betrieben und dessen Inhalt an kühlen Orten im Haus gelagert. Das Duschen habe der Drei-Personen-Haushalt ebenfalls reduziert: Nicht mehr jeden Tag und deutlich kürzer, heißt es nun. Beweggründe hierfür sind vor allem die Kosten, doch auch „weniger CO2, also Umweltschutz“.

Ich lasse meine Gasheizung noch gar nicht laufe. Almut Mitter

Für Stephan Schlegel aus Ravensburg steht dagegen die Kostenfrage klar im Vordergrund. Der 35-Jährige, der in einem Altbau wohnt, konzentriert sich beim Energiesparen laut eigener Aussage vor allem auf das Heizen. Die Heizung schalte er mittlerweile erst später ein und achte darauf, ihre Vorlaufzeit zu reduzieren. Zudem reguliere er deren Temperatur.

Wer sich auch auf das Heizen mit Holz beruft, ist Martina Wolf (43) aus Wangen, vor allem wegen der Kosten, doch „wegen der Umwelt auch, schon länger“. Ansonsten achte sie darauf, elektrische Geräte, die bei ihr gerade nicht in Gebrauch sind, auszuschalten, anstatt sie nebenher weiterlaufen zu lassen.

Heißlüfter im Badezimmer

„Ich lasse meine Gasheizung noch gar nicht laufen“, erzählt die Wangenerin Almut Mitter (81), „sondern heize erst mal mit meinem Kachelofen.“ Zudem besitze sie Heizlüfter im Badezimmer, sodass sie auf diesem Gebiet sparen könne. „Außerdem schau ich drauf, dass ich wenig Licht an habe.“ Ausschlaggebend für die Maßnahmen sind für sie hauptsächlich die steigenden Kosten.

Bei Peer-Boris Weichsel aus Solingen – er macht in Wangen Urlaub – bleibt die Temperatur ebenfalls kälter, „nicht mehr als 21 ½ Grad“. „Wir haben eine Gasheizung“, erzählt der 50-Jährige, „was im Moment ja nicht so toll ist. Aber wir achten darauf, sie so wenig wie möglich zu benutzen, haben beispielsweise auch einen Holzofen – obwohl der jetzt auch nicht so umweltfreundlich ist.“

Allerdings sei sein Haus gut gedämmt, das Heizen stelle also kein allzu großes Problem dar. Den Strom bezieht seine Familie bereits seit Längerem über Dreifachsteckdosen und achtet auch darauf, dass keine Geräte auf Stand-by geschaltet sind: „Nur Router, Telefon und Kühlschrank bleiben immer an, sonst nichts.“ Das sei allerdings nicht erst seit dem Ansteigen der Energiepreise der Fall, sondern „schon immer so gewesen“.