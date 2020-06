So wirkt sich die Krise auf den Linienverkehr aus

Hier ein tiefes und entspanntes Grunzen, da ein aufgeregtes Quieken: Wer die Ferkelaufzucht von Birgit Locher in Unterteuringen betritt, hört die typischen Laute der rosanen Bewohner schon an der Tür. Seit 20 Jahren betreibt die Familie Locher den Hof an dieser Stelle. Vor zwei Jahren hat sich Birgit Locher entschieden, ihre 80 Muttersauen und deren Nachwuchs nach der Premiumstufe des Deutschen Tierschutzbundes aufzuziehen und sich dem „Hofglück“-Programm angeschlossen.