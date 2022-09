So wirkt sich das Ende des Tankrabatts in Wangen aus

Seit Donnerstag gilt er nicht mehr, der Tankrabatt an den Zapfsäulen. Das hat sich sofort an den Preisen bemerkbar gemacht, zum Beispiel an der Shell-Tankstelle in der Ravensburger Straße in Wangen.

Drei Erkenntnisse aus den Preisen

Diese drei Bilder entstanden kurz vor der Steuersenkung von 35 Cent auf Benzin und gut 16 Cent auf Diesel Anfang Juni (links), kurz danach sowie am Donnerstag. Und sie zeigen mehrere Aspekte. Erstens: Eine Tankfüllung kostet – wie Ende Mai – jetzt wieder durchweg zwei Euro pro Liter. Zweitens: Kurz nach Einführung des Tankrabatts war die Steuerermäßigung noch nicht voll bei den Kunden angekommen, denn in den vergangenen Monaten lagen die Spritpreise teils deutlich unter dem Niveau von Anfang Juni. Und drittens: Diesel ist nach wie vor deutlich teurer als Benzin.

Sprit im Süden teurer als im Norden

Das war vor Einführung des Tankrabatts anders. Übrigens: In Süddeutschland sind die Spritpreise insgesamt deutlich höher als im Norden. Der ADAC führt dies auf zwei Aspekte zurück: die längeren Transportwege von der Küste und die jüngsten Einschränkungen bei der Schifffahrt durch die niedrigen Wasserstände in den Flüssen.