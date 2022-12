Einzelhandel in Wangen: Das verändert sich rund um die Supermärkte der Stadt

Das Wachstum bei den Wangener Supermärkten geht weiter. Nach Aldi, Lidl und Edeka vergrößert sich nun auch Norma. Der Lebensmitteldiscounter zieht dazu im Frühjahr von der Lindauer Straße an die Zeppelinstraße um.

Dort will er den benachbarten Vollsortimenter Rewe ergänzen, der sich bekanntlich ebenfalls verändern wird.

Warum stand der frühere Edeka-Markt so lange leer?

Den Edeka-Markt an der Zeppelinstraße hatte von 2005 bis 2018 die Familie Hammer betrieben. Geschlossen wurde die Filiale, weil sich das Unternehmen und der Eigentümer des Gebäudekomplexes, die Familie Hensler, nicht über die Konditionen für eine weitere Zusammenarbeit einigen konnten.

Als Nachfolger war damals Feneberg vorgesehen, die Allgäuer Lebensmittelkette wollte die Räumlichkeiten gemeinsam mit dem Vermieter sanieren. Geplant war eine Neueröffnung Ende 2019, doch getan hat sich bei diesem Vorhaben jahrelang nichts. Ende 2020 hieß es von Feneberg auf SZ-Nachfrage noch, dass man „die weitere Entwicklung des Einzelhandelskonzepts in Wangen abwarten möchte“.

Die Räumlichkeiten im früheren Edeka-Markt werden derzeit saniert. (Foto: bee)

Dieses Konzept soll die Grundlage für die städtebauliche Entwicklung im Bereich der Lebensmittel-Nahversorgung schaffen und ist Ende 2020 fortgeschrieben worden. Es spielt auch eine Rolle bei den damaligen Überlegungen, dass Lidl von der Spinnereistraße wegzieht und auf der Kutter-Brache einen deutlich größeren Markt hinstellt.

Dort also, wo ursprünglich ein großer und ebenfalls zur Schwarz-Gruppe gehörender Kaufland hin sollte, dem die Verwaltungsrichter aber 2017 einen Riegel vorschoben.

Spätestens 2021 änderten sich die Lidl-Verlagerungspläne, der Supermarkt wird nun am Standort Spinnereistraße neu und größer gebaut. Stattdessen wird Rewe von der anderen Seite der Zeppelinstraße aufs Kutter-Gelände ziehen und sich dort ebenfalls vergrößern (siehe unten). Wohl schon länger hat sich auch Feneberg von seinen einstigen Plänen verabschiedet, denn nun zieht Norma in die früheren Edeka-Räumlichkeiten ein.

Was sind die Gründe für den Norma-Umzug?

Seit 27 Jahren schon betreibt Norma eine Filiale in der Lindauer Straße. „Das Objekt ist aber nicht mehr zeitgemäß und mit gut 400 Quadratmetern zu klein, um wettbewerbsfähig zu sein“, sagt Daniel Zettler, Norma-Expansionsleiter für die Region Allgäu/Bodensee.

Im früheren Edeka-Markt an der Zeppelinstraße will im Frühjahr 2023 ein neuer Norma eröffnen, der Lebensmitteldiscounter zieht dazu von der Lindauer Straße weg. (Foto: bee)

Die Norma-Pläne an der Zeppelinstraße sind seit kurzem deutlich sichtbar. (Foto: bee)

Deshalb ist Norma schon länger auf der Suche nach einem neuen Wangener Standort und wurde dabei auf den bereits seit geraumer Zeit leer stehenden, früheren Edeka-Markt in der Zeppelinstraße aufmerksam. Die Fläche dort sei fast dreimal so groß und biete mit der Lage und den rund 100 Parkplätzen eine deutlich bessere Infrastruktur. „Wir halten mit dem neuen Standort auch unser Ziel einer innenstadtnahen Versorgung aufrecht“, so Zettler.

Was bietet der neue Norma und wann ist Eröffnung?

Seit einigen Wochen wird in den Räumen des früheren Edeka an der Zeppelinstraße gearbeitet, die knapp 1200 Quadratmeter werden gemäß des „neuen Norma-Konzepts“ modernisiert. Laut Daniel Zettler wird eine Filiale entstehen, die dank CO2-Kühlung nachhaltiger und energieeffizienter ist. „Durch die größere Verkaufsfläche können das Warensortiment und die wöchentlich wechselnden Aktionsartikel wesentlich übersichtlicher und einladender präsentiert werden. Die breiteren Gänge sorgen zusätzlich für mehr Barrierefreiheit.“

Man sehe sich als eine „Ergänzung zu dem dortigen Vollsortimenter“ an der Zeppelinstraße – gemeint ist Rewe (noch in der Karl-Hirnbein-Straße, später auf dem benachbarten Kutter-Areal). Auch die Optik soll sich verändern: Innen mit einem neuen Ladendesign, nach außen soll das „Edeka-Gelb“ den Norma-Farben weichen. Ziel für Umzug und Eröffnung ist im Frühjahr 2023.

Welche Supermärkte expandier(t)en noch in Wangen?

Den Anfang machte die Aldi-Filiale in der Spinnereistraße, die im Jahr 2021 deutlich auf gut 1200 Quadratmeter erweitert hat. Am bestehenden Standort auf der anderen Straßenseite dürfte die Schwarz-Gruppe in absehbarer Zeit mit einem komplett neuen Lidl-Markt nachziehen.

Die Verkaufsfläche soll sich von 800 auf rund 1400 Quadratmeter vergrößern, aktuell läuft hier das baurechtliche Verfahren. Ziel ist es, dass der neue Lidl noch vor der Landesgartenschau 2024 fertig ist. Das wäre wohl auch im Sinne der Stadt, um die steigende Zahl der Menschen zu versorgen, die bis dahin im Bereich Erba/Auwiesen wohnen werden. Auch bei der zweiten Aldi-Filiale an der Siemensstraße könnte sich im kommenden Jahr etwas tun, wie an der Spinnereistraße ist hier eine Erweiterung um 50 Prozent auf über 1200 Quadratmeter Verkaufsfläche geplant.

Möglich, dass im kommenden Jahr auch auf dem Kutter-Areal nördlich der Bahnschienen gebaut wird. Dorthin will bekanntlich der Rewe umziehen, weil der Markt an der Zeppelinstraße – gemessen an heutigen Maßstäben für Lebensmittler – vergleichsweise klein ist.

Derzeit hat er eine Verkaufsfläche von 1400 Quadratmetern, auf der Kutter-Brache könnten es künftig 1800 Quadratmeter sein. Zudem hat der bisherige Markt zu wenig Lagerfläche, auch die Parksituation ist suboptimal. Auch hier läuft derzeit das Bebauungsplanverfahren, Ziel ist eine Fertigstellung des neuen Rewe-Markts vor Beginn des Baus der Bahnunterführung an der B 32 (frühestens ab Ende 2024).

Nahversorger-Pläne gibt es auch auf dem früheren NTW-Areal. Das Genehmigungsverfahren für das Gelände der einstigen Erba-Ausrüstung, mit Gewerbe und Wohnen, zieht sich jedoch seit Jahren in die Länge. Wann auf der Industriebrache samt benachbarter Brunnenwiese baulich etwas passiert, steht derzeit in den Sternen.

Von der Zukunft zurück in die Gegenwart: Die Erweiterung des Edeka-Supermarkts im Argencenter um die benachbarte Fläche des seit 2019 leer stehenden, ehemaligen Expert-Elektronikmarkts (aktuell an der Lindauer Straße, mittelfristig an der Zeppelinstraße im Rewe-Gebäude) scheint fast abgeschlossen. Während Edeka-Kunden bereits im um etwa 30 Prozent vergrößerten Markt einkaufen können, werden dieser Tage im laufenden Betrieb die letzten Regale eingeräumt.