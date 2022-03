Starkregen und Sturzfluten: So wird die Gefahr für die Region berechnet

Starkregen und Risikomanagement

Mit dem Leitfaden „Kommunales Starkregenrisikomanagement in Baden-Württemberg“ stellt das Land den Kommunen ein einheitliches Verfahren zur Verfügung, um Gefahren und Risiken zu analysieren und so kommunale Starkregenkarten zu erstellen. Mithilfe der Karten können Kommunen einschätzen, wo sich Oberflächenabfluss sammelt und wo er abfließt. Auf dieser Grundlage können Städte und Gemeinden Maßnahmen erarbeiten, die mögliche Schäden im Ernstfall vermeiden oder zumindest spürbar verringern. Im Fokus stehen dabei öffentliche Einrichtungen, Infrastruktur und Objekte. Das Land bezuschusst Gemeinden, die das Starkregenrisikomanagement angehen, finanziell mit einem Zuschuss von 70 Prozent der Kosten.

Starkregen bedeutet, dass es in kurzer Zeit und lokal begrenzt intensiv regnet. Niederschlagsereignisse von zum Beispiel 40, 60 oder mehr als 100 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde verursachen gerade in den Sommermonaten in Verbindung mit heftigen Gewittern große Schäden. Im Gegensatz zu Hochwasser an großen Flüssen ist der genaue Ort und Zeitpunkt von Starkregen kaum vorhersagbar. Die meisten Betroffenen werden von solchen Ereignissen daher komplett überrascht. Sturzfluten die Hänge hinab reißen teils große Mengen an Treibgut mit sich und verursachen so weitere Schäden. Auch in der Ebene kann Starkregen Überflutungen verursachen. Die Wassermassen sind meist größer, als das Kanalnetz dafür ausgelegt ist. So werden schnell weite Flächen unter Wasser gesetzt.

(Quelle: Kompaktinformation Starkregenrisikomanagement der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg/LUBW)