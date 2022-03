So unterstützt Argenbühl seine polnische Partnergemeinde in der Ukraine-Krise

Die Drähte sind in den vergangenen Tagen auch in Argenbühl heiß gelaufen. Seit 2005 unterhält die Gemeinde eine freundschaftliche Partnerschaft mit Cieszanów, einer knapp 7000 Einwohner großen Gemeinde im polnischen Karpatenvorland. Sie liegt nur 20 bis 25 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. „Unser Freundeskreis Partnerschaften der Gemeinde Argenbühl war in den vergangenen Tagen sehr aktiv und hat versucht, ein Konstrukt zu finden, wie wir Cieszanów unterstützen und zu Geldspenden aufrufen können“, erzählt Bürgermeister Roland Sauter. Nun ist dies gelungen.

Aus gegenseitigen Freundschaftsbesuchen wird Hilfe in der Not

Mit Capannoli in der Toskana, mit Radeburg und mit Cieszanów ist Argenbühl freundschaftlich verbandelt. Darüber hinaus sind auch Capannoli und Cieszanów miteinander eine Partnerschaft eingegangen. Dass eine solche Partnerschaft mehr ist als „nur“ gegenseitiges Besuchen und gegebenenfalls auch unmittelbare Hilfe nach sich ziehen kann und soll, war Sauter bereits in der vergangenen Woche klar. Nur galt es, erst einmal einen Weg zu finden, um über den „Freundeskreis Partnerschaften der Gemeinde Argenbühl“ Spenden generieren zu können.

„Vollzug“ meldete Günther Böhm, neben Nathalie Kolb Vorsitzender des Vereins, am Dienstagnachmittag: „Wir haben jetzt eine Satzung für einen nicht eingetragenen Verein – Voraussetzung für eine Kontoeröffnung. Und wir waren schon beim Finanzamt in Wangen.“ Die Argenbühler Spendenaktion, die mit heißer Nadel gestrickt wurde, kann also nun anlaufen.

Helfer vor Ort berichten von langen Wartezeiten an der Grenze

„Unsere polnischen Freunde haben es sich zur Aufgabe gemacht, die ukrainischen Flüchtlinge im Grenzgebiet mit dem Nötigsten zu versorgen und bei der anschließenden Unterbringung in Polen zu helfen“, heißt es in einem Spendenaufruf, den der Freundeskreis bereits vorbereitet und auf den Weg gebracht hat. Bis zum Grenzübertritt nach Polen warten Frauen mit Kindern und viele Ältere und Kranke nach den Berichten aus Cieszanów bis zu 30 Stunden. Die Cieszanówer haben mit Erlaubnis der ukrainischen Grenzpolizei auf der ukrainischen Seite beheizbare Zeltlager aufgebaut. Böhm: „Sie fahren dreimal am Tag über die Grenze und versorgen die Flüchtlinge mit Nahrung und warmen Getränken.“ In den frostigen Nächten werde dieser Schutz dankbar angenommen.

Völlig erschöpft, aber auf polnischem Territorium in Sicherheit angekommen, werden die ukrainischen Flüchtlinge von Menschen aus Cieszanów in Empfang genommen, weiter versorgt und später in größere Städte wie Warschau oder Krakau gebracht. „Das, was sie leisten, ist bewundernswert“, sind sich Sauter und Böhm einig.

Benötigt werden dort nun vor allem Geldspenden

Der „Freundeskreis Partnerschaften“ steht mit der polnischen Partnergemeinde über Nathalie Kolb im täglichen Kontakt und weiß inzwischen auch, welche Unterstützung benötigt wird. Günther Böhm: „Vor allem sind es Geldspenden, um vor Ort das zu kaufen, was am dringendsten für die Flüchtlinge gebraucht wird.“ Auch in der Satzung ist nun ein Satz verankert, der verdeutlicht, dass Partnerschaft zwischen den Gemeinden mehr ist als alles bisher Dagewesene: „Wir helfen uns in Notlagen.“

Die Gemeinde Argenbühl ruft auf ihrer Homepage zu Spenden für die Ukrainehilfe auf. (Foto: Screenshot/pau)