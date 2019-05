So sind die Wangener Ortschaftsräte besetzt

Die Ergebnisse der Ortschaftsratswahlen in Wangen stehen fest. Eine Übersicht.

Neuravensburg

Spannend verlief die Wahl in Neuravensburg, bei der mit den Freien Wählern, der CDU und der GOL drei Listen um Stimmen kämpften. 67,5 Prozent der wahlberechtigten Neuravensburger gaben ihre Stimmen ab und schenkten den FW mit 43,3, der CDU mit 37,7 Prozent und den Grünen mit 19,1 Prozent ihr Vertrauen. Während die FW ihre fünf Sitze hielten, gab die CDU einen Sitz an die GOL ab und kommt noch auf vier Sitze. Gewählt wurden von den Freien Wählern Hermann Schad (806 Stimmen), Heiko Kloos (533), Benedikt Frick-Renz (409), Michael Schlingmann (194) und Daniela Renz (191). Bei der CDU wurden Werner August Müller (455), Mathias Bernhard (373), Ottmar Detzel (194) und Herbert Esslinger (193) bestätigt. Bei den Grünen zieht neben Brigitta Haug (433) auch Denis Straub ins Ortschaftsgremium ein.

Schomburg

Zwei Wählerlisten, 63 Prozent Wahlbeteiligung – so gestaltete sich die Situation in Schomburg. Eindeutiger Stimmenkönig wurde hier Ortsvorsteher Roland Gaus mit 1335 Stimmen. Auf ihn folgten Mario Sohler (1032 Stimmen) und Jörg Endraß (926). Stefanie Poschenrieder kam als einzige Frau und politischer Neuling auf 913 Stimmen und ins Gremium. Danach folgen mit Alexander Rädler (904), Kay Friedrich (788) und Roland Schindele (663) „alte Hasen“. Neu sind Andreas Müller (656), Oliver Schmid (630), Gerhard Renzler (563) und Josef Kleb (503). Schomburger Besonderheit: Obwohl Rolf Keller und Friedrich Bernhard in den Gemeinderat gewählt wurden, schafften es beide nicht in den Ortschaftsrat. Lediglich Kay Friedrich wird Primisweiler im Gemeinderat vertreten und gleichzeitig im Ortschaftsrat sein.

Niederwangen

Aus zwei Bürgerlisten konnten die Niederwangener wählen. Während die Liste eins 51,8 Prozent und sechs Sitze holte, entfielen auf Liste zwei 48,2 Prozent und fünf Sitze. Eindeutiger Stimmenkönig: Roland Hasel mit 982 Stimmen, der bekanntlich neben Hans-Jörg Leonhardt in Niederwangen seinen Hut in den Ring geworfen hat und Ortsvorsteher werden möchte. Rainer Herget schaffte 743 Stimmen.Gemeinsam auf Rang drei: Christian Hasel und Andreas Klotz (jeweils 604). Ebenso in den Ortschaftsrat eingezogen sind: Andrea Hasel (569), Hans-Jörg Leonhardt (561), Manfred Hasel (507), Mathias Haas (482), Uwe Jaud (465), Margret Endraß (461) und Katrin Kempter (443). 923 von 1339 Wahlberechtigten gingen am Sonntag zur Wahl. Sie sorgten für eine Wahlbeteiligung in Höhe von 68,9 Prozent.

Deuchelried

In Deuchelried, wo es um die Nachfolge von Theobald Harlacher als Ortsvorsteher geht, haben sich die Bürger klar positioniert: Mit großem Vorsprung und 1053 Stimmen holte sich Markus Leonhardt die Spitzenposition. Auch dort gab es zwei freie Bürgerlisten, auf der sich 18 Kandidaten stellten. Am zweitmeisten Stimmen einte Karin Kohler (779) auf sich, Bernhard Netzer kam auf 754 Stimmen. Ebenfalls ins Ortschafts-Gremium einziehen können: Ulrike Haußmann (660), Jonathan Bitterwolf (620), Klaus Hänsler (558), Daniel Prasser (536), Markus Hestner (492), Franz Hofer (478), Alexander Frei (468) und Georg Vey (415). Bemerkenswert: Nicht im Rat sind Markus Schneider und Markus Vogel, die beide Interesse am Ortsvorsteher-Posten geäußert hatten. Auch Neu-Gemeinderätin Anne Bungard schaffte es nicht.

Leupolz

Mit einigen Veränderungen ist die Wahl zum Ortschaftsrat Leupolz verknüpft. Sechs der elf Räte traten nicht mehr zur Wahl an, was manchem Wähler offensichtlich nicht gefiel. Denn unter den 16 Namen, die außer den Kandidaten Stimmen erhielten, waren einige „Altnamen“ zu finden. 555 von 820 Wahlberechtigten gaben in Leupolz ihre Stimme ab (67,7 Prozent) . Die meisten Stimmen erhielt Ortschaftsrats-Neuling und Feuerwehrler Christoph Wandel. Mit 424 Stimmen lag er vor Ortsvorsteher Anton Sieber (387). Dahinter folgten die „Alt-Räte“ Günter Sigg (367), Markus Stemmer (359) und Ingrid Detzel (339). Es folgen Georgia Mühleis (319), Bruno Stefan Leichte (304) und Kathrin Reiners (287). Schon „Ortschaftsrats-Luft“ geschnuppert hat Dietmar Mergenthaler (272). Neu sind Rike Wagner (259) und Steffen Kauper (251).

Karsee

72,2 Prozent und damit 411 von 569 Wahlberechtigten gaben ihr Votum ab. Da in Karsee nur aus einer Liste ausgewählt wurde, galt ausschließlich das Mehrheitsverhältnis. Wie 2014 stand Ortsvorsteherin Kornelia Keller am Ende oben. Mit 278 Stimmen holte sie nochmals 49 Kreuzchen mehr als bei der letzten Wahl. Auf den Rängen zwei und drei folgten Patrick Drumm (242) und Christoph Bahr (236). Mit 234 Stimmen und Rang vier folgte Ortschaftsrats-Neuling Christian Pfau. Ebenfalls wieder im Ortschaftsrat sind Roswitha Geyer-Fäßler (210), Andreas Grabherr (199), Fabian Stiller (199) und Gerhard Pfau (184). Ebenfalls neu im Gremium ist Michaela Lutz mit 182 Stimmen. Kuriosum: Neben den 14 offiziellen Kandidaten wurden zehn weitere Personen genannt, die allesamt zwischen eine bis drei Stimmen erhiel

ten.