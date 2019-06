So macht Suchtprävention macht

Der Gesamtelternbeirat der Wangener Kindergärten (GEB) hat im Kindergartenjahr 2018/2019 erneut das suchtpräventive Klettern für Vorschulkinder angeboten. Im einem parallel dazu stattfindenden Vortrag für die Eltern ging es um Elemente in der Erziehung, die dazu beitragen, die Persönlichkeit von Kindern zu fördern und sie damit auch gegen Süchte aller Art stark zu machen, so eine Pressemitteilung des GEB.

Der Gesamtelternbeirat sieht bei Thema Suchtvorbeugung den Ansatz bereits im Vorschulalter. Dabei bietet er in Kooperation mit den Kindergärten und der Kletterhalle Amtzell, unterstützt durch das Landratsamt und die Stadt Wangen, bereits zum 18. Mal das Projekt „Suchtpräventives Klettern“ an. An dem vor Kurzem zu Ende gegangenen Projekt beteiligten sich 93 Vorschulkinder aus zwölf Wangener Kindergärten.

Wie man dem Pressetext entnehmen kann, sind die Erfahrungen der ersten Lebensjahre essentiell in der Ausbildung einer starken Persönlichkeit. Bewältigungsstrategien, Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein werden in dieser frühen Phase angelegt. Das Projekt „Klettern für Vorschulkinder“ setze genau an diesen Punkten an und führe dazu, Themen der Persönlichkeitsstärkung im Gespräch mit den Eltern bewusst zu machen und diesen im gemeinsamen Austausch Anregungen zu geben.

Während sich die angehenden Grundschüler angeleitet und gesichert an den Wänden nach oben hangelten, informierte Christine Krieger, Präventionsfachkraft im Landkreis Ravensburg, die Eltern zum Thema Suchtvorbeugung im Vorschulalter. Demnach müssen Kinder Grenzen und Regeln kennen, sie müssen gelernt haben, Unterschiede auszuhalten und müssen für das eigene eintreten können. Kinder benötigen zudem Spielräume in denen sie ihre innere Schaffenskraft, auf die sie ein Leben lang zurückgreifen können, ausbilden.

Beim Klettern lernen Kinder sich selbst etwas (zu)zutrauen, die Körperbeherrschung wird entwickelt, Angstgefühle gespürt und akzeptiert, aber auch eigene Entscheidungen getroffen. Dazu gehört unter anderem am Ende eines jeden Klettertermins eine kleine „Mutprobe“: Die Kinder schwingen und springen angeseilt von der Empore in der Kletterhalle ein kurzes Stück in die Tiefe. Der von manchen Kindern gefasste Entschluss, nicht zu springen, sei dabei aber alles andere als ein Eingeständnis von Schwäche, so der Pressebericht. Nur mit einem „Nein“ wird sich ein Kind auch in seiner späteren Entwicklung dem Gruppendruck erwehren können und die für sich richtige Entscheidung treffen.

Es war ein sehr informativer Vortrag und bereichernder Austausch mit den anderen Eltern, meinten stellvertretend für die anderen Teilnehmer, Eltern aus den Kindergärten Arche Noah und Bienenstock (Schulzwerge). Deshalb wird der GEB das „suchtpräventive Klettern“ für Vorschulkinder voraussichtlich auch im kommenden Jahr wieder anbieten.