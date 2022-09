So lief die Tennissaison 2022 des TC Wangen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Damen 30 erlebten eine super-spannende Saison in der höchsten württembergischen Liga. Leider waren die Siege für einen ersten Platz nicht klar genug. Nichtsdestotrotz war man glücklich über die Saison, da man gut in der Württembergliga mitspielen konnte und fast noch Württembergischer Meister geworden wären.

Es spielten die Damen Höllring, Albrecht, Sessler, Schneider, Thoma, Christoph, Kremsler, König-Schmidt, Hafen, Giesen und Schmid. Auch die Damen 50 waren hochmotiviert. Zwei Jahre hintereinander war man bis in die Württembergliga (Staffel) aufgestiegen. Leider meldeten sich die Nummer zwei im Team, M. Bohn, und Nummer drei, A. Scheck, bereits vor der Spielzeit verletzt. Letztendlich konnte man sich nicht in der anspruchsvollen Spielklasse halten. Es fehlten einige wenige Gewinnsätze zum Verbleib. In der Saison spielten Schnitzer, Kremsler, Wanner, Giessen, Rombach, Bihler, Nowak und S. Wetzel.

Bei der Herrenmannschaft war das Ziel bereits zu Beginn der Saison klar definiert: Meisterschaft und Aufstieg in die Bezirksklasse 2. Das Team aus Routiniers Birner, A. Feßler, Hindelang und D. Feßler wurde verstärkt mit Prinz, Chakour und den Nachwuchsspielern Beemelmans und Wassermann. Der anvisierte souveräne Aufstieg gelang. Die Herren 30 des TCW wurden in der Bezirksoberliga überraschend Vizemeister. Lediglich gegen den Erstplatzierten TC Langenau setzte es zum Saisonstart eine Niederlage. Insbesondere Kasper Stempin, er kam in allen Partien zum Einsatz, überzeugte mit druckvollem Tennis. Ohne große Ambitionen, aber mit viel Lust auf Tennis, starteten die Herren 40 als neues Team im Club mit Werner, Nico, Didi, Peter, Volker, Aron und Michi.

Fast alle waren bisher noch blank, was Rundenspiele angeht, umso größer war die Freude über den gelungenen Einstand und den Aufstieg 2023 in die nächste Liga. Erstmals in der Saison 2022 wurde für die Spielklasse Herren 65 ein neuer Modus geschaffen, bei dem nur Doppelspiele ausgetragen werden. Man startete mit sieben Mannschaften aus der näheren Umgebung. Favorit und letztendlich Tabellenführer wurde der TC Isny. Die Spieler des TC Wangen schafften mit Weigle, Mayr, Jackscht, Munz, Rottensteiner, Krezdorn und Wetzel einen sehr beachtlichen zweiten Platz.