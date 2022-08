Überblick: So läuft der Wangener Stadtverkehr während der B 32-Vollsperrung

Zwischen dem 9. und 26. August hat der Wangener Stadtverkehr eine harten Belastungsprobe zu bewältigen. Dann wird wegen der Sanierung von Gallusbrücke und Friedrich-Ebert-Straße dieser Teil der B 32 komplett gesperrt. Schwäbische.de fasst noch einmal die wichtigsten Infos zu Umleitungen und der Zufahrt zu großen Parkplätzen zusammen.

Laut dem von Regierungspräsidium (RP) als zuständiger Behörde kommunizierten Zeitplan ist die Bundesstraße 32 zwischen Gallusbrücke und Isnyer Kreisel noch bis 8. August einseitig Richtung Hergatz befahrbar. Eine Umleitung für den Verkehr aus Richtung Isny und Hergatz ist über den Südring und die Zeppelinstraße eingerichtet.

Für Verkehrsteilnehmer aus dieser Richtung, die auf die Parkplätze 14 (Scherrichmühlweg) und 15 (Argencenter) müssen, wurde die Einbahnstraßenregelung in der Ebnetstraße aufgehoben. In diesem Zeitraum können Besucher des Argencenters auch noch von der B 32 aus links in den P 15 abbiegen.

Großräumige Umleitung

Während der Vollsperrung von Gallusbrücke und Friedrich-Ebert-Straße zwischen 9. und 26. August wird der Verkehr in beiden Richtungen großräumig umgeleitet: über Buchweg, Ravensburger Straße, Zeppelinstraße, Lindauer Straße, Südring, Erzberger Straße und umgekehrt (siehe Grafik).

Auch in diesem Zeitraum bleiben die Ebnetstraße in beiden Richtungen sowie die Verbindung über die B 32 zum Scherrichmühlweg und umgekehrt einspurig befahrbar. In diesem Bereich wird der Verkehr über eine Ampel geregelt. Somit bleibt laut Stadt gewährleistet, dass über diese Route der P 14 und P15 durchgehend angefahren werden können.

Erfreuliches vom Martinstorkreisel

Zwischen 27. August und 9. September soll der Verkehr auf der Brücke wie vor der Vollsperrung wieder einspurig Richtung Hergatz geführt werden – samt entsprechender Umleitung. Die B 32 ist in dem kurzen Abschnitt zwischen Einmündung Argencenter und Ebnetstraße halbseitig gesperrt.

Die Zufahrt zu P 14 und p 15 ist regulär über die Friedrich-Ebert-Straße möglich. Die Ebnetstraße ist laut Stadt aber nur noch von Richtung B 32 aus befahrbar und kann nur über die Isnyer Straße verlassen werden. Die Arbeiten auf der Friedrich-Ebert-Straße sollen laut RP bis zum Ende der Sommerferien abgeschlossen sein, die Gallusbrücke wird man erst Ende Oktober wieder regulär befahren können.

Etwas Erfreuliches gibt es vom Martinstorkreisel, der ebenfalls in diesen Wochen fertiggestellt wird und immer mehr Gestalt annimmt. Laut Martin Jörg vom Tiefbauamt kann dort der Feinbelag nun doch schon vor der Vollsperrung der B 32 aufgetragen und somit zwischen 9. und 26. August vollständig befahren werden.

Die Folge: Ende August muss der neue Kreisverkehr dann lediglich nur noch für drei Tage gesperrt werden – wegen Markierungsarbeiten.