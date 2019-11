So läuft die Bürgerbeteiligung für das Erba-Projekt bisher

Next Gen Erba geht in eine neue Runde. Bei drei so genannten Fokusrundgängen sind jetzt die Ergebnisse der Online-Befragung abgeglichen worden. Im Blick waren die Nutzungsmöglichkeiten für das Pförtnergebäude und die künftige Festwiese.

„Das Zufallsprinzip spielte bei der Einladung je Altersgruppe eine wichtige Rolle“, sagte Marianne Pfaffinger von Green City Experience (GCX), die das Projekt leitet, laut einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung.

Die Plätze wurden an zufällig aus dem Einwohnermelderegister geloste Bürger ab 13 Jahren vergeben. Drei Gruppen von zehn bis 20 Personen hatten sich mit den Mitarbeitern von GCX und Johanna Müller von der Stadt Wangen getroffen, um zu diskutieren, was bei der Befragung über Sommer im Internet herausgekommen war.

Musik, Festivals, Discos oder Open-Air-Kino waren nicht nur unter den Top Ten der Befragung, sondern auch an der Spitze der Wünsche der Gruppen. „Ich wünsche mir hier Konzerte, weil ich dann nicht mehr bis Ulm oder sonst wohin fahren muss“, sagte eine Teilnehmerin, so das Schreiben.

Im Team klopften die Gruppen dann die Stärken und Schwächen der Vorschläge ab. Konzerte, so meinten sie, könnten für Wangen auch einen Imagegewinn bedeuten. Zu den Schwächen meinten sie, man müsste unter Umständen viel Geld in die Hand nehmen, um das Ganze zum Laufen zu bringen.

Auch Workshops fanden durchaus Interesse. Sportgeräte wurden im Allgemeinen als nicht so wichtig erachtet, weil „es in Wangen viele Fitness-Studios und Sportvereine gibt“, hieß es. Erwärmen konnten sich die jungen Leute aber beispielsweise für Trampolinspringen.

Mit Blick auf das Wangener Kino hieß es, auf keinen Fall dürfe es laut des Presseberichts durch ein mögliches Open-Air-Kino auf der Festwiese gefährdet werden. Also sollten dort Filme gezeigt werden, die im Kino schon gelaufen sind. Vorstellbar wäre aus der Sicht der jungen Leute auch eine Kooperation mit dem professionellen Kinobetreiber.

Auch ein Grillplatz wäre auf der Festwiese wünschenswert, wobei die Frage aufgeworfen wurde, was anschließend mit heißer Kohle und Müll passieren soll, wenn die Grillparty beendet ist.

Jugendliche wünschen sich einen Treffpunkt

Junge Menschen hätten gerne einen Treffpunkt, an dem sie andere Kinder und Jugendliche treffen können, ohne etwas konsumieren zu müssen. Eine junge Mutter sagte, sie wünsche sich eine Möglichkeit, wo sich Eltern mit ihren kleinen Kindern und Babys zwanglos treffen können.

Derzeit läuft der Ideenwettbewerb für alle Gruppen, die sich in der Erba im Pförtnergebäude und auf der Festwiese engagieren und ihre Ideen umsetzen wollen, so die Stadt weiter. Sie können ihre Projekte digital einreichen. Konkrete Informationen zum Bewerbungsprozess sowie das Formular gibt es im Internet unter www.nextgeneerba.de.

Modellbau findet am Samstag statt

Kreativ wird es am Samstag, 16. November, von 11 bis 16 Uhr: Im Comptoirgebäude in der Erba werden „Varianten der Zukunft“ in Modelle des Pförtnergebäudes und der Festwiese aus Lego, Knete und vielem mehr gebaut.

Jeder ist willkommen, es sind keine Vorkenntnisse nötig, um eine Anmeldung zum Modellbau wird gebeten. Interessierte melden sich bei Antonia Felger per E-Mail an antonia.felger@greencity.de oder Telefonnummer 089/890668636.

Parallel zum Modellbau findet eine Ausstellung zum Beteiligungsprozess, ebenfalls im Comptoirgebäude in der Erba statt. Alle Besucher haben die Möglichkeit, Nutzungsideen für das Pförtnergebäude und die Festwiese zu bewerten. Hot like Beats sorgen laut Ankündigung mit Musik für eine kreative Atmosphäre.

Die Bewerbungsdauer des Ideenwettbewerbs reicht bis Dienstag, 3. Dezember. Dann gehen die Projekte in einen Realitätscheck. Anschließend sollen bei einer „Kooperationsbörse“ Gleichgesinnte zusammengebracht werden, so dass nicht mehrere Gruppen unabhängig voneinander dieselben oder ähnliche Projekte angehen. Die Prämierung der Bürgerprojekte ist für Mai 2020 vorgesehen. Eine 13-köpfige Jury, in der sechs stimmberechtigte Jugendliche sitzen werden, wird über die Projekte entscheiden.