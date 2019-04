So kommen die Eier in den Automaten

Die 64-jährige Frau, die in der Nacht auf Samstag, 30. März, in einem Kißlegger Teilort auf ein Nachbarhaus geschossen hat, hat den Schuss zugegeben. Laut Polizei dauern die Ermittlungen des zuständigen Polizeipostens Vogt aber noch an. Das Motiv der Frau sei noch nicht klar.

Auch wo die laut Polizei offensichtlich verwirrte Frau die nicht registrierte Waffe herhatte, sei noch unklar. Der Ehemann der 64-Jährigen besitze registrierte Waffen.