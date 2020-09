So geht es planerisch am Wangener Bahnübergang weiter

Auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ hat Bettina Wöhrmann, Planerin beim Regierungspräsidium Tübingen, den Sachstand in puncto Beseitigung des Bahnübergangs an der B32 in Wangen erklärt. Das RP bereite gerade die Unterlagen für das Planfeststellungsverfahren vor, so Wöhrmann. Diese sollen eine integrative Bauablaufplanung beinhalten. Das heißt: „Wir wollen der Bevölkerung schon im Planfeststellungsverfahren sagen, wie was abläuft beim Bau.“ Außerdem entstehen gerade Gutachten zu Altlasten und Grundwasser. Zum Beginn des kommenden Jahres soll der Antrag auf Planfeststellung gestellt werden. Dieses dauere etwa zwei Jahre. Dann folge die Ausführungsplanung mit einer Dauer von anderthalb Jahren. „Ziel ist es, nach der Landesgartenschau zu starten“, hielt Bettina Wöhrmann fest.