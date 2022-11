Drei Generationen verlieren ihr Zuhause: So geht es den Leupolzer Brandopfern heute

Die SZ-Nothilfe unterstützt im gesamten Landkreis Ravensburg Menschen in Not. Jährlich hilft der ehrenamtlich arbeitende Verein in rund 300 Notfällen mit Zahlungen, welche sich im Durchschnitt der vergangenen Jahre bei rund 120 000 Euro bewegten. Wer die SZ – auch unabhängig vom Fall Stemmer, für den unter dem Stichwort „Stemmer“ ein Sonderfonds gegründet wurde – unterstützen möchte, kann dies unter folgenden Spendenkonten tun: Volksbank Allgäu-Oberschwaben, IBAN: DE42 6509 1040 0031 8030 08, oder Kreissparkasse Ravensburg, IBAN: DE63 6505 0110 0048 0019 20. Mehr zur SZ-Nothilfe gibt es unter www.sz-nothilfe.de.