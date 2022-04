So geht ein Wangener Gymnasium mit ukrainischen Schülern um

Seit mehr als zwei Wochen lernen am Rupert-Neß-Gymnasium (RNG) in Wangen auch Schülerinnen und Schüler, die aus der Ukraine geflüchtet sind. Wie das läuft, davon berichtet die Schule in diesem Artikel:

Als neulich im Mathe-Unterricht der Klasse 5b das Thema „Größenangaben bei der Zeit“ an der Reihe war, sah das erstmal so aus: 60 с = 1 хв, 60 хв = 1 год, 24 год = 1 доба. Die Fünftklässler haben recht schnell begriffen, worum es geht.

Das Gruppenbild zeigt ukrainische Schüler und Schülerinnen mit den Lehrerinnen Cordula Meyer, Almuth Rexer-Schorer, Heidi Schubkegel und der Verantwortlichen Silvana Weitz. (Foto: RNG)

Am 21. März 2022 hat RNG neun ukrainische Schülerinnen und Schüler aufgenommen. Diese sind vor dem Krieg in ihrer Heimat geflohen und hier in Wangen bei Gastfamilien untergekommen. In kürzester Zeit erarbeitete Lehrerin Silvana Weitz ein Konzept und organisierte, wie die Kinder und Jugendlichen integriert und unterrichtet werden können. Ihnen wird so ein geregelter Schulalltag, Anschluss an bestehende Klassen und intensiver Deutschunterricht ermöglicht.

Kinder und Jugendliche werden altersgemäß den Klassen zugeteilt

Die Geflüchteten kommen aus verschiedenen Teilen der Ukraine und haben unterschiedliche Kriegs- und Fluchterfahrungen. Am Rupert-Neß-Gymnasium werden sie ihrem Alter gemäß einzelnen Klassen zugeteilt. In der Regel ist dies eine Klasse unter der, die sie in der Ukraine besucht haben. Die jüngste Gastschülerin ist zehn Jahre alt und geht nun gemeinsam mit zwei zwölfjährigen Ukrainern in eine fünfte Klasse, die älteste ist 16 Jahre alt und hat in der 9c Anschluss gefunden.

So sieht Deutsch als Fremdsprache aus: Auszug aus den Arbeitsmaterialien. (Foto: RNG)

In ihren zugeteilten Klassen wurden die neuen Mitschüler ausgesprochen herzlich aufgenommen. In den Klassen haben sich Klassenpaten gefunden, die als Ansprechpartner für die Neuen fungieren und sie im Schulalltag unterstützen. Die Kommunikation erfolgt noch meist auf Englisch oder per Übersetzer-App. In manchen Klassen gibt es zudem einzelne RNG-Schülerinnen oder Schüler, die Russisch sprechen, was auch die ukrainischen Kinder allesamt beherrschen.

In manchen Fächern mache sie einfach mit

In einigen Fächern, etwa Sport, Bildende Kunst, Englisch, aber auch Mathe, nehmen die Gastschüler weitestgehend am normalen Unterricht ihrer Klasse teil. Daneben haben sie im Laufe der Woche vormittags etwa zwölf bis 15 Schulstunden separaten Unterricht, in dem sie gemeinsam Deutsch lernen. Dieser Deutschunterricht findet in wechselnden Gruppen von drei bis acht Schülern statt, je nach Stundenplan der einzelnen Schüler.

Der Deutschunterricht für die Ukrainer läuft nach dem DaZ-Prinzip (Deutsch als Zweitsprache). Der Unterricht fängt bei null an. Beim Lernfortschritt wird aber berücksichtigt, dass die Lernenden auch im Alltag regelmäßig Deutsch hören und sich ständig neue Wörter und Wendungen aneignen.

Lehrer unterrichten in ihren Freistunden Deutsch

Etwa ein Dutzend Lehrerinnen und Lehrer verschiedenster Fachrichtungen des Rupert-Neß-Gymnasiums haben sich bereit erklärt, den DaZ-Unterricht abwechselnd zu übernehmen. Sie tun dies in ihren Freistunden, zusätzliche Lehrkräfte stehen nicht zur Verfügung. Und nicht alle von ihnen haben eine spezielle DaZ-Ausbildung. Aber es ist ihnen wichtig, im Rahmen ihrer Möglichkeiten einen Beitrag zu leisten und ein Steinchen ins Mosaik der Hoffnung einzufügen. Wertvolle Unterstützung erfahren sie durch eine ukrainische Studentin, die es ebenfalls nach Wangen verschlagen hat. An mehreren Tagen die Woche kommt sie für einige Stunden in den DaZ-Unterricht und hilft Schülern und Lehrern.

Und auch so: Begriffe an der Tafel. (Foto: RNG)

Die ukrainischen Schülerinnen und Schüler haben ein DaZ-Lehrwerk, mit dem sie kontinuierlich arbeiten. Daneben haben sich die Lehrkräfte abgesprochen, immer wieder auch eigene Schwerpunkte zu setzen, um den Unterricht abwechslungsreicher zu gestalten. Dies reicht von spielerischen Dialog- und Wortschatzübungen bis hin zu mathematischen Fachbegriffen, wie sie den Kindern im normalen Unterricht begegnen, wenn sie bei ihrer Klasse sind.

Lernfortschritte bei Lehrern und Schülern unterschiedlich

Deutsch ist keine leichte Sprache. Der intensive DaZ-Unterricht fällt den ukrainischen Kindern (und übrigens auch den Lehrkräften) nicht immer leicht. Manche Schülerinnen und Schüler machen bemerkenswert schnelle Fortschritte, andere tun sich schwer.

So sieht Deutschunterricht für die geflüchteten ukrainischen Schülerinnen und Schüler am RNG aus. (Foto: RNG)

Die Rückmeldungen der ukrainischen Schüler und ihrer Gasteltern sind sehr positiv. Sie fühlen sich gut aufgenommen und sind dankbar für das Engagement der Schule. Manche von den ukrainischen Kindern haben jemanden in der Gruppe, den sie schon vorher kannten, aber im Wesentlichen haben sie sich erst hier kennengelernt. Es hilft ihnen, mit dieser Situation nicht allein zu sein, sondern andere zu haben, mit denen sie sich austauschen und normal reden können.

Wie geht es weiter? Die Schulen stellen sich darauf ein, dass in den nächsten Wochen weitere Schulkinder aus der Ukraine dazu stoßen. Unklar ist, ob und wann sie in ihre Heimat zurückkehren können. Grundsätzlich muss es das Ziel sein, zumindest die Möglichkeit zu schaffen, die Geflüchteten nach und nach in den Regelunterricht zu integrieren und ihnen die Aussicht auf eine erfolgreiche Fortsetzung ihrer Schullaufbahn offen zu halten. Eine ukrainische Schülerin hat sich jedenfalls schon fest vorgenommen, in Deutschland das Abitur zu machen.