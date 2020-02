So feiert die Opernbühne Württembergisches Allgäu den 250. Geburtstag Ludwig van Beethovens

Der Vortrag von Professor Thomas Schipperges „Beethovens Bühnenschaffen jenseits von Fidelio“ eröffnet am Dienstag, 10. März, 19 Uhr in der Hägeschmiede das Beethovenjahr der Opernbühne Württembergisches Allgäu.

Eine Operngala wird als Open Air-Veranstaltung auf dem Platz des Erba-Geländes am Samstag, 23. Mai, um 20 Uhr aufgeführt (Ausweichort: Waldorfschule) und am Sonntag, 24. Mai, um 19 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche Leutkirch sowie und am Samstag, 18. Juli, um 19.30 Uhr im Klosterhof der Pädagogischen Hochschule Weingarten wiederholt.

Im Mai und Juni startet das Schulprojekt „Fidelio“ für Kinder und Jugendliche, während es am Samstag, 20. Juni, 11 Uhr im Festsaal der Waldorfschule heißt: „Happy Birthday, Ludwig!“ Ebenfalls für Schüler gedacht ist die öffentliche, pädagogische Probe zu „Fidelio“, zu der am Montag, 27. Juli, 11 Uhr in die Stadthalle Wangen eingeladen wird.

Dem dreiteiligen Vortrag „Fidelio – eine Hinführung“ von Musikwissenschaftlerin Katharina von Glasenapp an den Montagen 14., 21. und 28. September, der voraussichtlich im Erba-Comptoirgebäude zu hören ist, folgt am Samstag 3., und Sonntag, 4. Oktober, jeweils um 19 Uhr die Aufführung der Oper „Fidelio“ im Festsaal der Waldorfschule Wangen. Die Besucher des Kongresszentrums Weingarten dürfen sich am Freitag, 9. Oktober, 19 Uhr und die Gäste im Kurhaus Isny am Sonntag, 11. Oktober, 19 Uhr auf dieses große Ereignis freuen. (vst)