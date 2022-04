So fahren Senioren sicher mit dem Pedelec

Der Stadtseniorenrat Wangen veranstaltet am Samstag, 23. April, von 10 bis 12.30 Uhr in Zusammenarbeit mit der Polizei, dem ADAC und einem örtlichen Fahrradhändler ein Pedelec-Fahrsicherheitstraining.

Die Zahl der Senioren, die sich heute mit einem Pedelec im Straßenverkehr bewegen, steigt von Tag zu Tag, schreibt der Stadtseniorenrat in einer Mitteilung. Doch leider steigt die Zahl der Verkehrsunfälle, bei denen insbesondere Pedelec-Fahrerinnen und Fahrer im Seniorenalter beteiligt sind, auch in der Region sprunghaft an. Doch viele dieser Unfälle hätten vermieden werden können, wenn diese besser mit ihrem Sportgerät vertraut und die einschlägigen Sicherheits- und Verkehrsregeln beachtet hätten.

Daher lädt Sie der Stadtseniorenrat Wangen zum Pedelec-Fahrsicherheits-Training am auf dem Gelände des städtischen Bauhofes der Stadt Wangen, Einfahrt Kanalweg (wie Wertstoffhof), ein. Unter Anleitung von Herrn Belz, einem erfahrenen Senioren-Instruktor des ADAC können sich die Teilnehmer auf verschiedenen Parcours anhand von speziellen Übungen mit der Technik des Pedelecs vertraut machen. Parallel dazu wird Thomas Fackler von der Jugendverkehrsschule Kißlegg in einem theoretischen Teil über wichtige Sicherheits- und Verkehrsregeln informieren.

Die Firma Radrezept überprüft zusätzlich den technischen Zustand der Pedelecs und gibt Ratschläge für sinnvolles Zubehör. Er können eigene Pedelecs mitgebracht werden. Zudem gibt es bei den örtlichen Fahrradhändlern und beim Gästeamt der Stadt Wangen die Möglichkeit, sich ein Pedelec auszuleihen. Bitte rechtzeitig dort buchen, während der Veranstaltung ist keine Ausleihe möglich, heißt es im Schreiben.

Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Das Tragen eines Fahrradhelmes ist Pflicht. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt, ist kostenlos und auf maximal 40 Teilnehmer begrenzt.

Im Anschluss an das Pedelec-Fahrsicherheits-Training findet auf Radwegen eine kleine Ausfahrt nach Niederwangen statt. Ziel wird der Landgasthof Krone, Andreasstraße 4 sein. Ab 13 Uhr sind dort Plätze reserviert.