So entstand die Bauernhofgruppe am Waldorfkindergarten Wangen

Bereits seit September 2019 gibt es im Waldorfkindergarten in Wangen eine Bauernhofgruppe. Nötig wurde diese, weil es für die beiden bestehenden Gruppen viele Anmeldungen, aber nur wenige Abgänge in die Grundschule gab. Dank der Hilfe engagierter Eltern wurde innerhalb weniger Monate aus der Not eine Tugend gemacht, heißt es nun in einer Pressemitteilung des Kindergartens.

Bei einem Elternabend Anfang Februar vergangenen Jahres wurde die Idee der Bauernhofgruppe geboren. Die damalige Leiterin Reinelde Summer warf die Idee in die Runde der Eltern, die sich auf Waldorfpädagogik für ihre Kinder gefreut hatten.

Betriebserlaubnis folgt schnell

Da das Gebäude des Kindergartens mit zwei Gruppen voll, das Gelände der Waldorfschule aber eigentlich groß genug sei, wurde die Idee einer Naturgruppe entwickelt. Nur drei Wochen später traf sich eine Delegation der Initiativgruppe und des Vorstands mit Verantwortlichen der Stadt, um die notwendigen bürokratischen Schritte zu bewältigen.

In einer kurzen intensiven Vorbereitungsphase mit vielen engagierten Händen und Köpfen kam rechtzeitig die Betriebserlaubnis, um die Kinder im September vergangenen Jahres mit dem pädagogischen Personal bei den Hühnern und Schafen auf dem Gartenbaugelände der Waldorfschule einziehen zu lassen.

Eltern sind fleißig

In den Sommerferien zuvor wurde in gemeinsamen Aktionen alles vorbereitet, was eine neue Gruppe so braucht und kostengünstig herzustellen ist: Sitzkissen wurden gefilzt, ausrangierte Regale und Spielständer wurden aufbereitet. Ein baufälliger Schuppen wurde neu gedeckt und als Spielhaus umgebaut. Eine Feuerschale wurde vom hauseigenen Schmied maßgeschneidert. Der Kompost musste einen neuen Platz finden, der Zaun wurde gezogen. Die Familien durchforsteten ihre Keller und Speicher nach brauchbaren Materialien zum Spielen und Arbeiten. Eine Komposttoilette wurde errichtet, ein Sandkasten entstand, Holzrugel als Hocker wurden gesägt und geschliffen. So wuchs die neue Gruppe zusammen, noch bevor überhaupt ein Kindergartentag vergangen war.

Diesen „Gründergeist“ spürt man laut Pressemitteilung auch heute noch, wenn es in diesen Tagen darum geht, die noch fehlende Schutzhütte zu bauen. Vorübergehend bietet ein angemieteter Bauwagen Schutz und einen kleinen Raum zum Aufwärmen und Ausruhen, zum gemeinsamen Essen im Winter und für mancherlei Tätigkeiten, die einfach einen geschützteren Rahmen benötigen.

Crowdfundingaktion läuft

Bereits vor einem Jahr war eine richtige Hütte mit genügend Platz, die auch angrenzend den Schafstall beherbergen soll, fest geplant. Nun ist das Richtfest in greifbare Nähe gerückt. Die Finanzierung läuft unter anderem über ein sogenanntes Crowdfunding, bei dem im Internet öffentlich für Spenden geworben wird. Das Spendenziel solle in wenigen Tagen erreichen sein. Wer sich noch an diesem einmaligen Projekt beteiligen möchte, kann im Internet unter https://vbao.viele-schaffen-mehr.de/bauernhof einen kleinen Betrag spenden.

Den Familien in Wangen wurde durch die Bauernhofgruppe eine weiteres Angebot ermöglicht, ihr Kind pädagogisch betreut zu wissen. Die Kinder können die Natur im Jahreskreis täglich vor Ort entdecken und lernen außerdem den selbstverständlichen Umgang mit Tieren.