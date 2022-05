SMV-Team der Gemeinschaftsschule Amtzell übergibt Scheck

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die engagierten SMV-Lehrerinnen Frau Kathrin Bruggesser und Frau Corina Strifezza sowie die beiden Schülersprecherinnen Charlotte Klink und Nele Gathof überreichten stolz den beim Sponsorenlauf eingenommenen Betrag von 10.900 Euro an den Vorsitz des Wangener Vereins H.O.P.E. e.V Herrn Wolfgang Ponto. Die SMV hat es geschafft, Lehrkräfte und Schüler*innen zu vereinen und die Idee des Sponsorenlaufs so erfolgreich in die Tat umzusetzen. Ein herzliches Dankeschön gilt dem SMV Team, allen Läufer*innen und den Sponsoren.