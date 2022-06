Skiliftstammtisch Deuchelried pflegt Erinnerung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der ehemalige Deuchelrieder Lift wurde 1971 in Privatinitiative gegründet und sollte 1991 wegen mangelnder Wirtschaftlichkeit stillgelegt werden. In diesem Jahr wurde eine GbR mit 13 Mitgliedern aus dem Sportverein heraus gegründet, die nach entsprechender Einlage den Lift kaufte, um ihn in Eigenregie zum Wohle des Dorfes und insbesondere seiner Kinder weiter zu betreiben. Nach fünf Jahren wurde der Lift wegen des Neubaugebietes definitiv stillgelegt, nach Tschechien weiterverkauft und abgebaut .

Die damaligen Gesellschafter blieben sich weiter gewogen und ließen den Lift in Form eines Stammtisches ideell weiter leben. Zum 25-jährigen Jubiläum dieses Stammtisches sollte ein Gedenkort in Form eines Skilift Bänkler entstehen. In Selbsthilfe wurde konstruiert, geschweisst, gesägt, betoniert und gemauert. Da der Bauhof gerade am Friedhof beschäftigt war, konnte er dankenswerter Weise nach Hinweis des Ortsvorstehers die Planierung des Standortes auf Gemeindegrund übernehmen. Jetzt ist das Bänkle (man kann schon sagen eine Bank) besetzenswert.

Und da der Blick über den Friedhof in's Land geht, dürfen auch besinnliche Gespräche dort stattfinden. Die Lage des Bänkles am Fussweg vom Neubaugebiet zur Dorfmitte sollte für gute Akzeptanz und häufige Nutzung der Anwohner und Spaziergänger sorgen - womit die Hoffnung auf pflegliche Behandlung verbunden ist.