Der Jazzpoint Wangen präsentiert am Freitag, 6. Mai, „B.B. & The Blues Shacks“. Mit ihrer Mischung aus Rhythm & Blues und einem Hauch „Sixties Soul“ möchte die Band ab um 20.30 Uhr im Schwarzen Hasen in Wangen-Beutelsau einen „High Energy Auftritt“ hinlegen, heißt es in einer Ankündigung des Veranstalters. Karten gibt es im Vorverkauf in der Tabakstube Wangen, Telefon 07522/3789, Restkarten gibt es dann an der Abendkasse beim Konzert.