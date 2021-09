Simoniussteige in Wangen wird wegen Asphaltarbeiten gesperrt

Die Straßensanierung auf dem Atzenberg geht in den letzten Baubschnitt. Weil die Asphaltdecke auf der Simoniussteige laut Stadt dringend erneuert werden muss, werden die Zufahrt und Abfahrt ins Industriegebiet und in die Siedlung rund um die Fraunhoferstraße zwischen Dienstag, 21. September, abends und Samstag, 25. September, in der Früh voll gesperrt.

In der darauffolgenden Woche werden noch Restarbeiten ausgeführt, die aber keine Auswirkungen auf die Erreichbarkeit des Industriegebiets haben werden, berichtet die Verwaltung. Das heißt: Für die Zeit der Vollsperrung wird der Verkehr ins und aus dem Industriegebiet komplett über die Steige am Waldhofplatz geführt. Die Anwohner im Bereich Fraunhoferstraße und angrenzender Straßen werden über die Siedlungsstraße Atzenberg geführt. Die Einfahrt aus der Pettermandstraße in Richtung Simoniusstraße (Höhe Firma Beckmann) ist während der Asphaltarbeiten nicht möglich. Eine Wendemöglichkeit besteht nicht.