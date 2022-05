Simon Wetzel – der Geduldige beim FC Wangen

Der FC Wangen erwartet am Sonntag (15 Uhr, Allgäu-Stadion) die Mannschaft von Türkspor Neu-Ulm. „Das ist eine spielerisch starke Mannschaft mit zwei gefährlichen Stürmern“, sagt Wangens Trainer Uwe Wegmann. Gemeint sind Mehmet Ali Fidan (21 Tore) und Burak Tastan (acht Treffer). Für beide Mannschaften ist das Spiel richtungsweisend. Während der FCW nach dem 2:0-Erfolg am Donnerstag im Nachholspiel in Crailsheim den Sprung auf einen Nichtabstiegsplatz schaffte (Platz zwölf, 43 Punkte), belegen die Gäste den ersten Abstiegsplatz (15., 41). Auswärts hat die Elf von Ünal Demirciran aber bereits 17 Punkte geholt. Vorsicht ist also geboten. Im Vergleich zur Hinrunde, die Türkspor auf dem achten Platz (30 Punkte) beendete, holte das Team in der Rückrunde nur elf Punkte. Sogar der Vorletzte VfB Friedrichshafen ist mit zwölf Zählern besser. Türkspor gewann zweimal auswärts (3:0 in Rutesheim, 4:0 in Heiningen) und Ende März zu Hause gegen Neckarrems mit 3:2. Hinzu kamen zwei Unentschieden. Alle anderen Partien wurden verloren. „Wir dürfen nicht den Fehler machen, diese Mannschaft zu unterschätzen, das wäre fatal“, betont Wegmann und mahnt zur Konzentration. (to)