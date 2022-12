Das Wangener Calendula Hospiz am Engelberg feiert in diesem Jahr sein 15-jähriges Bestehen. Wie auch in den vergangenen Jahren verzichtet das metallverarbeitende Unternehmen aus Achberg auf Kundengeschenke und spendet stattdessen an den Trägerverein Calendula Hospiz. Prokurist Wolfgang Kaess hat den symbolischen Scheck an Rebecca Wandel, Gisela Knauf und Gisela Haupt vom Hospiz übergeben (von links, Foto: Siloanlagen Achberg).