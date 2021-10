Silias Motzkus fährt zum Abschluss auf Rang fünf

Für die Fahrer des Teams Erdgas Schwaben um Sprinter Silias Motzkus hat am vergangenen Wochenende das letzte Rennen der Saison stattgefunden. Es war gleichzeitig das letzte Rennen überhaupt für den Rennstall um Teamchef Paul Hofstetten, das nach 15 Saisons aufgelöst wird.

Zahlenmäßig dem RSC Kempten unterlegen, wollten die Schwaben dennoch um den Sieg mitfahren und gingen das Rennen offensiv an. Die erste Wertung konnte Sprinter Silias Motzkus dann auch gleich für sich entscheiden. Kurz vor der zweiten Wertung setzte sich jedoch Ex-WorldTour Profi Julian Kern (RSC Kempten) vom Feld ab. Dank eines ersten gemeinsamen Kraftaktes der Wangener Fabian Danner, Dennis Classen und Marco Barke sowie mit Verstärkung durch Roland Rädler von der Rad-Union Wangen schmolz der Vorsprung sehr schnell wieder und Kern konnte sich nur knapp über die Wertung retten. Als erster Fahrer des Verfolgerfeldes überquerte Motzkus die Ziellinie und lag folglich in Führung. Dann passierte dem Routinier ein folgenschwerer Fehler: In einem Moment der Unachtsamkeit und Erschöpfung nach der zweiten Wertung ließ er die Gruppe des Tages um den amtierenden Deutschen Kriteriumsmeister Jonas Schmeißer und Julian Kern (beide RSC Kempten) ziehen.

Dem hohen Tempo im Feld musste Classen, der zuletzt noch geglänzt hatte, Tribut zollen und das Rennen vorzeitig verlassen. Angesichts des Rennverlaufes und der ohnehin geringen Mannschaftsstärke an diesem Tag ein herber Rückschlag. Dennoch versuchten die Schwaben mit vereinten Kräften die Spitzengruppe zurückzuholen. Aufgrund der geringen Starterzahl bei diesem Rennen, bei dem gleichzeitig die bayerische Kriteriumsmeisterschaft ausgefahren wurde, waren sie aber die einzigen Fahrer, die wirkliches Interesse an einer solchen Aktion hegten. Es war also schnell klar: Das war’s mit dem Platz auf dem Podium. Im Endresultat kamen die Schwaben schließlich nicht über Platz fünf durch Motzkus und Rang elf durch Barke hinaus, Rädler wurde 16. „Es ist natürlich sehr ärgerlich, wenn man einen so guten Tag erwischt, das Team toll arbeitet und man dann einen so leichtsinnigen Fehler macht. Die Enttäuschung ist groß. Es war das letzte Rennen in diesem Trikot, da wollten wir schon nochmal auf dem Podium stehen“, sagte Motzkus. Danner ergänzte: „Ich denke, wir haben wieder einmal gezeigt, welches Potenzial in dieser Mannschaft steckt. Wir wussten, dass wir mit Silias einen extrem schnellen Mann haben und die Taktik schien anfangs aufzugehen. Dass er dann die Gruppe verschläft, ist extrem ärgerlich. Dennoch können wir auf eine sehr gute Saison zurückblicken.“