Sigrid Mutscheller und Tobias Horelt gewinnen den Herbstlauf

Sigrid Mutscheller und Tobias Horelt sind die Sieger des Herbstlaufes der SG Niederwangen. 344 Läuferinnen und Läufer folgten am Sonntag der Einladung zum Niederwangener Herbstlauf. Bis zwei Wochen vor dem Termin hatten sich die Veranstalter laut Mitteilung Zeit gelassen und wägten ab, ob diese Veranstaltung zur aktuellen Corona-Zeit tragbar für die SG Niederwangen ist.

Eingangskontrollen, Maskenpflicht und keine Siegerehrung

Letztlich wurde für diese Veranstaltung gestimmt, und die Läufer und Vereine wurden mit bestem Herbstwetter belohnt. Eingangskontrollen (3G), Maskenpflicht in bestimmten Bereichen, Teststation, Siegerehrung im Freien und vieles mehr aus dem Hygienekonzept erschwerten zwar die Organisation dieses Laufes. Trotz allem wurde der Lauf laut SGN „zu einem gelungenen, unvergesslichen Event und vor allem für die zahlreichen Schülerinnen und Schüler mal wieder ein Moment der Freude und des Alltags“.

Seit einigen Jahren fester Bestandteil des Herbstlaufes ist der Lauf über 5,22 Kilometer kurz vor dem Start des Viertelmarathons (10,55 Kilometer). 125 Läufer starteten über die kürzere Distanz, 64 Läufer über die längere Distanz.

Erst in Ravensburg, dann in Niederwangen

Über die 5,22 Kilometer dominierte bei den Frauen Sabrina Beck (20:59 Minuten), die tags zuvor schon mit deutlichem Vorsprung den Stadtlauf in Ravensburg gewonnen hatte. Zweite in Niederwangen wurde Carla Blankenhorn (22:06), die ein Freiwilliges Soziales Jahr bei der SGN absolviert. Dritte wurde ihre Teamkollegin Stephanie Wunderle (22:30). Bei den Männern führten die jungen Sportler den Lauf an. Allen voran Tim Paitz (WSV Isny), der in 18:40 Minuten vor Moritz Speh (19:14) vom DAV Ravensburg und Jakob Moch (19:57) vom WSV Isny gewann.

Sieger des Hauptlaufes über die Viertelmarathon-Distanz wurde bei den Frauen konkurrenzlos Sigrid Mutscheller vom WSV Isny in 43:46 Minuten. Zweite wurde Petra Bertling vom TV Weitnau (49:31) vor Karin Nowak von den TSV Reute Runners (51:44). Bei den Männern dominierten die Lokalmatadoren der SGN: Tobias Horelt gewann in starken 36:24 Minuten vor Thomas Nuber (36:57). Dritter wurde Jonas Heiß von der TSG Zwiefalten (37:06).

Begonnen hatte die Veranstaltung in Niederwangen mit den Schülerläufen. Die Schülerinnen und Schüler der Klassen KM/KW 12-15 hatten eine Strecke von 1600 Metern zu laufen. Die nächstjüngeren Klassen KM/KW 8-11 mussten einmal einen Rundkurs um die Kirche mit der Länge von 600 Metern meistern. Abschließend folgten 71 Bambini (ohne Zeitnahme) mit einer Strecke von 420 Metern. „Wie gewohnt hat der Bodenseehof aus Friedrichshafen mit etwa 45 Jugendlichen das Rennen stark bereichert“, heißt es in der Mitteilung der SGN. Auch eine große Jugendgruppe von Langläufern aus Österreich war ins Allgäu gekommen.

Die Sieger: KM/KW 15: Justus Lindemann (SC Immenstadt, 5:32 Minuten) und Lena Narrog (TSV Reute Runners, 6:14); KM/KW 14: Felix Ringena (Team Ringena, 6:12) und Fiona Collins (DAV Ravensburg, 6:58); KM/KW13: Beat Nägele (SGN, 5:37) und Marlene Jung (MTG Wangen, 6:20); KM/KW12: Miguel Müller (DAV Ravensburg, 5:33) und Kaya Paitz (WSV Isny, 7:07); KM/KW 11: David Briest (SC Immenstadt, 1:56) und Janina Backfisch (SGN, 2:05); KM/KW 10: Simon Peters (SGN, 1:59) und Carla Roth (SGN, 2:07); KM/KW 9: Max Piehlmeier (SGN, 2:08) und Sophia Weitzel (SG Scheidegg, 2:16); KM/KW 8: Felix Knechtel (SG Scheidegg, 2:16) und Emma Schmid (SGN, 2:19).