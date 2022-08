Sigrid Mutscheller siegt beim Allgäu Triathlon

Zum 40. Mal ist der älteste Triathlon Deutschlands, der legendäre Allgäu Triathlon, in Immenstadt ausgetragen worden. Er war mit 2700 Teilnehmern gut besetzt, mehrere Tausend Zuschauer standen an der Strecke. Besonders die anspruchsvolle Radstrecke mit vielen Höhenmetern und der berühmte Kuhsteig-Anstieg auf der Laufstrecke verleihen dem Allgäu Triathlon laut Mitteilung das besondere Flair. Sigrid Mutscheller von der SG Niederwangen zeigt einmal mehr ihre Klasse.

Mario Biggel und Fabian Kirchmann von der SG Niederwangen gingen über die Sprintdistanz (500 Meter Schwimmen, 26 Kilometer Radfahren, fünf Kilometer Laufen) an den Start. Biggel spielte auf der sehr selektiven Radstrecke laut Mitteilung seine Stärke aus, holte Rang sieben in der Gesamtwertung der 215 Männer und wurde in 1:25,19 Stunden Erster in der AK45 – sein bislang größter Erfolg.

Isabel Schweizer, die auf der olympischen Strecke als einzige SGN-Sportlerin am Start war, zeigte schon auf der 1,5 Kilometer langen Schwimmstrecke, dass mit ihr zu rechnen ist. Mit der neuntbesten Radzeit auf den 40 Kilometern und einer guten Laufzeit über die fünf Kilometer lange Strecke kam sie bei 233 Starterinnen als 14. ins Ziel – das Podest in ihrer Altersklasse verfehlte sie nur um einen Platz.

Auf der Mitteldistanz – in Immenstadt Classic-Triathlon genannt – gingen Sigrid Mutscheller, Katka und Dominik Harzheim sowie Stephan Weber mit 832 Männern und 156 Frauen an den Start. Mutscheller lieferte wie gewohnt eine starke Leistung ab, wurde auf der 1,9 Kilometer langen Schwimmstrecke, der 84 Kilometer langen Radstrecke sowie dem Lauf über 21,1 Kilometer Sechste in der Gesamtwertung. Ihre Altersklasse gewann die SGN-Athletin mit einer halben Stunde Vorsprung in 4:43,30 Stunden. Katka und Dominik Harzheim standen als Triathlonneulinge überglücklich zusammen als Zweite auf dem Altersklassenpodest. Dominik Harzheim kam nach 4:22,07 Stunden ins Ziel, Katka Harzheim nach 5:09,36 Stunden. Stephan Weber wagte sich das erste Mal auf die Mitteldistanz und kam nach 6:15,52 Stunden ins Ziel. Sieger auf der Mitteldistanz wurden Thomas Ott in 3:58,30 Stunden und Triathlonprofi Daniela Bleymehl (4:25,15).