Sigrid Mutscheller holt Landestitel im Triathlon

Bei der baden-württembergischen Meisterschaft im Triathlon über die Olympische Distanz kam Sigrid Mutscheller von der SG Niederwangen in Heidelberg auf den siebten Platz und gewann damit den Landesmeistertitel in der Altersklasse 45. Beim Sieg der Mannheimer Weltklasse-Athletin Laura Philipp benötigte Mutscheller 2:16:29 Stunden.

Der Pandemie geschuldet gingen die Teilnehmer in Wellenstarts zu je fünf Sportlern an den Start und mussten in der Auftaktdisziplin knapp 1500 Meter im Neckar zurücklegen. Das Schwimmen mit der Strömung war noch der angenehmste Teil des Dreikampfs, denn mit zwei giftigen Anstiegen auf den Königstuhl waren insgesamt mehr als 800 Höhenmeter auf der 36 Kilometer langen Radstrecke zu absolvieren. Die meisten Triathleten hatten deshalb normale Rennräder, statt der sonst üblichen Triathlon-Zeifahrmaschinen in die Wechselzone gestellt, denn auch die Abfahrten hatten es in sich.

Sigrid Mutscheller von der SG Niederwangen kam mit der Strecke gut zurecht und kam in einer Verfolgergruppe innerhalb der Top Ten in die zweite Wechselzone an der Neckarwiese. Der abschließende 10-Kilometer-Lauf führte auf einer nicht weniger schweren Wendepunktstrecke unter anderem über den bekannten Philosophenweg. Hier gab es noch einmal spannende Positionskämpfe vor eindrucksvoller Kulisse der Universitätsstadt. Die Sportler hatten dafür freilich keine Zeit. Sigrid Mutscheller konnte mit einer guten Laufleistung ihre Position sichern. Im Ziel durfte sich die SGN-Athletin in einem starken Damenfeld um Laura Philipp, die Hawaii Vierte von 2019, über den siebten Gesamtplatz und über den baden-württembergischen Meistertitel in der AK 45 freuen.