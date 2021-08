Sigrid Mutscheller fährt in Immenstadt auf Rang drei

Bei der 39. Auflage des Triathlonklassikers rund um den Alpsee in Immenstadt sind auch drei Sportler der SG Niederwangen gestartet. Sigrid Mutscheller, Mario Biggel und Thomas Nuber stellten sich den anspruchsvollen Strecken. Sie waren auf unterschiedlichen Distanzen unterwegs – und standen am Ende alle auf dem Podium.

Nuber ging über die klassische Distanz (1,9 Kilometer Schwimmen, 84 Kilometer Radfahren, 21,1 Kilometer Laufen) an den Start. Nach einem Gewitter in den Morgenstunden war die bereits eingecheckte Ausrüstung nass und die Strecken gefährlich rutschig. Während des Rennens herrschten dann aber fast optimale Bedingungen. Nach einer soliden Schwimmleistung hatte Thomas Nuber auf dem Rad einen Defekt, der wertvolle Zeit kostete. Der Routinier wurde Zwölfter in der Gesamtwertung und Zweiter in seiner Altersklasse hinter Profi Horst Reichel.

Mario Biggel absolvierte die Sprintdistanz (0,5/26/5 km). Die Radstrecke bestand hier quasi nur aus harten Anstiegen und schnellen Abfahrten. Auf dem Rad legte Biggel aber die Grundlage für den achten Gesamtrang. In seiner Altersklasse wurde er ebenfalls Zweiter.

Bei den Frauen verließ Sigrid Mutscheller den Alpsee mit relativ großem Rückstand auf Platz 13. Die ehemalige Wintertriathlon-Weltmeisterin arbeitete sich aber mit der schnellsten Radzeit des Feldes bis auf Platz zwei vor. Der Rückstand auf Katharina Krüger war aber zu groß. „Die Mädels sind 20 Jahre jünger als ich“, meinte Mutscheller zufrieden zu ihrem dritten Gesamtplatz. Ihre Altersklasse gewann sie souverän.