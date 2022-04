Sigg’s Pack Big Band holen sich weibliche Ünterstützung

Sigg’s Pack Big Band und Natascha Flamisch sind am Freitag, 22. April, am 20.30 Uhr im Schwarzen Hasen in Wangen-Beutelsau zu Gast. Die Big Band rund um den Wangener Trompeter Stefan Sigg ist in verschiedenen Stilrichtungen zu Hause: vom bluesigen Swing über groovenden Latin bis temporeichem Rock, von Count Basie über Duke Ellington bis Buddy Rich. Unterstützt wird die Band an diesem Abend durch die Soulstimme der Gastsängerin Natascha Flamisch aus Wien. Karten gibt es im Vorverkauf in der Tabakstube Wangen, Telefon 07522/3789, Restkarten gibt es dann an der Abendkasse beim Konzert.