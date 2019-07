Siegfried Schmid feiert seinen 100. Geburtstag

100 Jahre und noch immer wohl auf. Der älteste Bürger in der Ortschaft Schomburg, Siegfried Schmid, hat vor Kurzem im Kreise seiner Familie und Nachbarn, einen nicht ganz alltäglichen, nämlich den 100. Geburtstag gefeiert. Geboren und aufgewachsen ist Schmid in Röthenbach/Allgäu.

Sein Arbeitsleben verbrachte er großteils als Grundschullehrer in Lindenberg, wo die Familie auch ihren Wohnsitz hatte. Zwei Jahre vor Eintritt in die Pensionsphase zog die Familie Schmid nach Primisweiler, auch um vor den winterlichen Schneemassen zu „flüchten“, wie der Jubilar in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung zitiert wird. Siegfried Schmid erfreue sich nach wie vor bester Gesundheit. Laut seiner eigenen Aussage seien der tägliche Mittagsschlaf und die Bewegung das Erfolgsrezept seiner Vitalität. Immer noch täglich drehe er mit seinem sportlichen Dreirad seine Runden rund um Primisweiler.