Siegerehrung und Tag der offenen Tür beim Schützenverein Gießen

Am 17. Juli fand in Gießen bei strahlendem Sonnenschein die Siegerehrung der Bestplatzierten des Jedermannschießens statt. Auf vier Tage verteilt traten 286 Teilnehmer/-innen in 14 Mannschaften an. Dabei belegte Fuchs Transporte mit 87 Meldungen den ersten Platz bei der Meistbeteiligung, gefolgt von „Kimpfi`s Heckenschützen“ (40) und „Affen mit Waffen“ (31).

Den besten Teiler in der Mannschaftswertung schoss mit 4,0 (Abstand des Schusses in hundertstel Millimeter von der Mitte) Barbara Gumboldt, die auch in der Einzelwertung die Beste war. Weitere Erstplatzierte mit dem Luftgewehr sind bei den Laien: Peter Gumboldt und Paul Stampfer (Jugend). Bei den aktiven Schützen: Ulli Langes, Frank Johannsmeyer, Jano Staffe (Jugend) und Hubert Netzer (Senioren).

Einzelwertung Luftpistole, Laien: Birgit Schneider, Winfried Schwarz und Philipp Mayer (Jugend). Aktive: Regina Einsiedler, Vinzenz Popp und Ronald Schlüter (Senioren).

Kleinkaliber, Laien: Stefanie Mitteldorf, Christoph Hildebrand und Paul Stampfer (Jugend). Aktive: Silke Weber, Tony Hildebrand und Juno Staffe (Jugend).

Die von der Allgäuer Emmentalerkäserei Leupolz gestiftete Sonderscheibe ging an Konrad Popp. Den begehrten Hauptpreis für die beste Mannschaft, ein Spanferkel, gewannen „Kimpfi`s Heckenschützen“.

Nach der Siegerehrung wurden die Gewinner des Crowdfundings für die neuen elektronischen Schießstände, unterstützt von der der Volksbank Allgäu-Oberschwaben, bekannt gegeben. Neben Freigetränken und Bogenschießtraining wurde als Hauptpreis zweimal eine Ballonfahrt verlost, über die sich Simon Milz und Stefan Hutner freuen dürfen.

Nach dem offiziellen Teil, konnten die neuen Stände und das gesamte Schützenhaus besichtigt werden. Für das leibliche Wohl wurde in Form von Curry- und Bratwurst, Pommes, Kaffee und Kuchen gesorgt und der Schatten hinter dem Schützenhaus lud bei netter Gesellschaft und kühlen Getränken noch etwas zum Verweilen ein.